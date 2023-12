Disney+ y Star+ ahora serán una sola aplicación: así funcionará el nuevo servicio

A través de una nota de prensa, The Walt Disney Company Latin America ha anunciado que los contenidos de Star+ se integrarán a Disney+. Esto con el objetivo de ofrecer a los suscriptores de estos servicios “una única experiencia de streaming que dará acceso al contenido de la compañía para todos sus públicos”.

“Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación , brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco”, indicó Diego Lerner, Presidente The Walt Disney Company Latin America en un comunicado.