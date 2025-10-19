Suscribirse

Tecnología

El efectivo método que le permitirá mantenerse conectado a la red wifi de su casa incluso cuando no haya luz

Los apagones inesperados pueden resultar frustrantes, pero con algunas herramientas es posible mantenerse conectado.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

Periodista en Semana

19 de octubre de 2025, 3:26 p. m.
Un router wifi en optimas condiciones permite tener una conexión estable.
Un router wifi en optimas condiciones permite tener una conexión estable. | Foto: Getty Images

Hay sucesos inesperados que pueden causar frustración y estrés, y uno de los más comunes son los cortes de luz en casa. Estos no solo interrumpen la rutina diaria, sino que también afectan la comunicación, ya que los aparatos dejan de funcionar y el wifi se desconecta por falta de energía.

No tener internet ni poder usar los dispositivos tecnológicos es una situación que muchos han experimentado durante fallas eléctricas en su zona. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, este problema tiene una solución práctica que puede implementarse en cuestión de minutos.

Según el portal ecoflow.com, la opción más sencilla en estos casos es contar con una mini UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). Se trata de una pequeña batería de respaldo inteligente diseñada para mantener en funcionamiento dispositivos de bajo consumo, como el módem, el router o las cámaras de seguridad.

La falta de suministro eléctrico suele estar acompañada de picos de voltaje, lo que puede dañar dispositivos del hogar.
La falta de suministro eléctrico suele estar acompañada de picos de voltaje, lo que puede dañar dispositivos del hogar. | Foto: Getty Images

Estas unidades son compactas, silenciosas y fáciles de usar. Además, muchas ofrecen protección contra sobrecargas, picos de voltaje y descargas eléctricas, lo que ayuda a prolongar la vida útil de los equipos conectados.

Contexto: Si quiere optimizar la señal y evitar interferencias inesperadas en casa, no coloque este aparato cerca del ‘router’ wifi

Para utilizarla correctamente, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Conecte la mini UPS al tomacorriente para cargar su batería interna, igual que un cargador de celular.
  • Enlace la salida de la mini UPS al router o módem, verificando el tipo de conector y utilizando el cable adecuado.
  • Espere a que la batería se cargue completamente; este proceso puede tardar entre 2 y 4 horas, según el modelo.
  • Durante un apagón, la mini UPS se activa automáticamente. En segundos, su router seguirá encendido y podrá mantener la conexión wifi sin interrupciones.
En muchos hogares, la señal de wifi no llega con la misma intensidad a todas las habitaciones.
En muchos hogares, la señal de wifi no llega con la misma intensidad a todas las habitaciones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta es una forma práctica y eficiente de permanecer conectado a internet en casa, evitando que se interrumpan tareas importantes como estudiar o trabajar. La duración de la batería varía según la capacidad de la mini UPS y el consumo del equipo conectado, pero suele oscilar entre 3 y 6 horas.

Al momento de comprar una, revise la compatibilidad del voltaje y los conectores de su router. También es recomendable optar por modelos que incluyan protección contra sobrecarga y función de carga inteligente, dado que ofrecen un mejor rendimiento y mayor durabilidad.

Contexto: Especialistas identificaron el peor lugar para tener el router en la casa: se pierde internet WiFi y señal

