El paso a paso que debe seguir para grabar la pantalla del computador sin necesidad de descargar aplicaciones

Cómo grabar la pantalla en un PC con Windows

Para los usuarios de Windows, una de las formas más sencillas es mediante la función integrada en la ‘Barra de juegos’. Esta herramienta no requiere software adicional y está disponible de manera predeterminada en el sistema operativo.

Para comenzar, basta con presionar las teclas Win + G. En caso de que sea la primera vez que se utiliza esta función, el sistema pedirá confirmar que la aplicación que se está utilizando es “un juego”. No es necesario preocuparse, dado que, esta restricción no afecta la grabación de aplicaciones no relacionadas con videojuegos.