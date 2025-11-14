El puerto USB de su router wifi no es tan seguro como parece: estos son los riesgos a los que se expone al usarlo

Muchos hogares cuentan con un router wifi, ese pequeño dispositivo encargado de distribuir la conexión a celulares, computadores, tablets, televisores y otros equipos inteligentes. Es esencial para estudiar, trabajar o entretenerse, pero también incluye funciones que suelen pasar desapercibidas para la mayoría de los usuarios.

Una de ellas es el puerto USB, presente en los modelos más recientes. Puede resultar bastante útil en varias tareas, aunque también implica ciertos riesgos de seguridad si no se utiliza correctamente.

Según explica Computer Hoy, medio especializado en tecnología, uno de los usos más comunes del puerto USB es compartir archivos dentro de la red local o imprimir sin cables mediante una impresora conectada al router. Esta característica suele encontrarse en routers de gama media y alta.

Muchos usuarios pasan por alto el pequeño puerto USB que tienen algunos routers wifi modernos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las funciones disponibles dependen de cada modelo. En algunos equipos, el USB permite actualizar el firmware, guardar copias de seguridad automáticas desde otros dispositivos del hogar o incluso actuar como servidor multimedia.

Al conectar un disco con películas, música o fotografías, el contenido puede reproducirse directamente en televisores, consolas o dispositivos compatibles con DLNA, convirtiendo el router en una especie de “nube casera”.

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, el puerto USB también puede convertirse en una vía de entrada para ciberdelincuentes si no se configura adecuadamente. Algunos routers utilizan protocolos obsoletos como SMBv1 o FTP, que presentan vulnerabilidades.

Además, muchos modelos carecen de sistemas de protección avanzados, lo que podría dejar expuesto el almacenamiento conectado si no se ajustan correctamente la contraseña, el cifrado o los permisos de acceso.

Los routers modernos tienen un puerto USB que puede ser funcional en algunos momentos. | Foto: Getty Images

El rendimiento es otro punto a considerar. No todos los routers cuentan con procesadores potentes o suficiente memoria para manejar grandes transferencias de datos, por lo que el desempeño general de la red podría verse afectado.

En definitiva, el puerto USB del router sí puede aprovecharse y convertir el equipo en un centro multimedia, una herramienta de respaldo o una impresora compartida.