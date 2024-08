El truco para utilizar Waze sin internet y llegar a su destino de forma segura

Las aplicaciones de movilidad se han vuelto muy populares en todo el mundo, millones de personas las utilizan para desplazarse de un punto a otro cuando no conocen la respectiva ruta o quieren ahorrarse algunos minutos de viaje, ya que estas apps están diseñadas para monitorear el tráfico en tiempo real y alertar accidentes o controles, lo que es de gran utilidad para las personas.

Waze es una de las aplicaciones de movilidad más destacadas en todo el mundo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Una de las preguntas más comunes es si Waze puede funcionar sin una conexión a internet activa, ya que no todos cuentan con datos móviles y, además, en muchos sitios no existe buena señal, por lo que el internet no llega. Lastimosamente para los usuarios, esta aplicación necesita de una conexión de datos disponible para que pueda funcionar a la perfección.