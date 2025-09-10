Suscribirse

En solo 3 pasos puede configurar Gemini como su propio ‘recordatorio IA’

En solo tres pasos, Gemini permite configurar recordatorios personalizados que facilitan la organización diaria.

Redacción Tecnología
10 de septiembre de 2025, 9:54 p. m.
Gemini se posiciona como asistente digital capaz de recordar citas y tareas con gran facilidad.
Gemini combina IA y practicidad con un sistema de recordatorios que se adapta a cada usuario. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Gemini IA

Olvidar una cita médica o llegar al supermercado sin recordar lo que se debe comprar es una situación frecuente en la vida diaria, para evitarlo, la inteligencia artificial cuenta con una función bastante práctica y accesible. Gemini permite programar recordatorios personalizados en minutos, siendo un asistentes digital con la capacidad de organizar sus tareas cotidianas.

Paso 1: Elegir la aplicación para recibir el recordatorio

El primer paso es definir en qué aplicación aparecerán los recordatorios, puede ser Google Tasks, Samsung Reminder o cualquier otra plataforma que este instalada en el celular.

En el caso de Gemini, basta con ingresar a gemini.google.com desde un computador o descargar la aplicación en el celular y después, solo se requiere iniciar sesión con su cuenta de Gmail.

Gemini de Google, como IA alternativa a ChatGPT, se integrará en Apple Intelligence.
Gemini de Google, como IA alternativa a ChatGPT, se integrará en Apple Intelligence. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Una vez dentro, el sistema entiende instrucciones simples y naturales, razón por la no será difícil, pues la instrucción o promt que se debe escribir es:

Por ejemplo: “Recuérdame tomar las pastillas a las 8 de la mañana”. Si se desea que la alerta quede registrada en Google Tasks, debe escribir y añadir “@Google Tasks” en el mensaje. Con este método, no se necesitan comandos complicados, solo escribir como si se conversara con otra persona.

“Para agregar una tarea o un recordatorio, puedes incluir “Agrega esto a mis tareas”, “@Google Tasks” o “@Samsung Reminder” en la instrucción", confirma Google.

Contexto: ¿Ya hizo su propio muñeco de acción realista viral en redes? Hágalo paso a paso en menos de 5 minutos

Paso 2: Activar las notificaciones automáticas

La primera configuración es guiada y sencilla, el el celular o computador aparecerá una serie de pasos similares a los de cualquier aplicación recién instalada. Lo más importante es habilitar las notificaciones, ya que de ahí depende el medio por el cual se recordará cada actividad.

Con esta opción activa, todas las alertas se registran en la aplicación elegida y aparecerán de forma automática en la fecha y hora indicadas, pero tenga en cuenta que el un requisito es mantener instalada la app para garantizar que las notificaciones se reciban de manera puntual.

Cómo usar Gemini para que la inteligencia artificial le recuerde lo importante
Organizar citas y tareas ahora es más fácil con los recordatorios de Gemini | Foto: Gemini IA

Paso 3: Fácil de programar

Una de las mayores ventajas de esta IA es que entiende con facilidad lo que se le escribe, pues es posible programar recordatorios con frases, como:

  • “Recuérdame llamar a mi hermana el domingo”
  • “Mañana es el cumpleaños de Juan”.
Cómo Utilizar Gemini Para Programar Recordatorios

También se pueden dar instrucciones más específicas, por ejemplo:

  • “Avísame cuando regar las plantas”.
  • “Que no olvide pagar la luz el viernes”.

El sistema guarda las preferencias y utiliza siempre la misma aplicación, aunque puede modificarse en cualquier momento. De esta manera, la inteligencia artificial se convierte en un compañero digital que organiza la rutina y asegura que ninguna cita o tarea quede en el olvido.

