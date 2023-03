¿Es peligroso dormir cerca del ‘router’ del wifi?

En tiempos actuales ya es costumbre que los hogares cuenten con una red wifi, la cual permite conectarse a internet a través de diferentes dispositivos, como, por ejemplo, celulares, computadores, tablets, televisores, entre muchos otros.

Por tal razón, es común que en algún punto de la casa esté conectado algún router o módem, como también se le conoce. Sin embargo, el aumento de este tipo de dispositivos electrónicos hace que las personas se pregunten si las ondas que sueltan afectan la salud.

Es importante precisar que no todas las ondas son iguales, ya que en la misma naturaleza hay ondas, por ejemplo, la luz que irradia el sol o la electricidad estática. Las ondas se dividen en dos tipos, las cuales son: ondas ionizantes y las no ionizantes.

Las ondas están muy presentes en los dispositivos electrónicos. - Foto: Getty Images

Ondas ionizantes. Este tipo de ondas electromagnéticas tienen una frecuencia bastante alta, motivo por el cual interfiere con los átomos y los altera, lo que produce una degeneración radiactiva.

Ondas no ionizantes. La radiación no ionizante es la que tiene una frecuencia baja, es decir, que no es capaz de arrancar los electrones del átomo. Este tipo de ondas pueden ser electromagnéticas u ópticas, y es donde se encuentran los ordenadores, móviles, el ‘router’, entre otros.

Elementos que emiten más ondas:

Rayos ultravioleta: 750 THz - 1500 THz.

Luz visible: 395 THz-750 THz.

Microondas: 300 MHz-300 GHz.

Teléfonos móviles: 450 - 2700 MHz.

Radio: 535 kHz -1605 kHz.

De acuerdo con el portal Diario Vasco, dormir con el router al lado no es peligroso, ya que las ondas emitidas son insignificantes para el ser humano. Otros aparatos que no tienen inconvenientes son los televisores, los ordenadores y la radio.

El 'router' es el que proporciona el internet. - Foto: Getty Images

Cabe resaltar que no está comprobado científicamente que los síntomas de una mala salud sean producidos por ondas no ionizantes. Sin embargo, ante cualquier eventualidad lo mejor será consultar con un profesional de la salud.

¿Internet lento? Aleje estos objetos del ‘router’ para potenciar su velocidad

La conexión a internet se convirtió en un servicio importante porque permite la interacción digital y llevar a cabo tareas que suelen estar ligadas al ámbito laboral y académico. Asimismo, en lo social, el acceso a internet da la posibilidad de conocer nuevas culturas y otros modos de ver el mundo, aunque también existe una barrera en la que una parte de la población no cuenta con conexión a la red.

Si bien la demanda de internet es alta, hasta el punto en el que el magnate Elon Musk se interesó por tener su propio producto sobre este servicio, hay características que entran en juego para que los usuarios se sientan conformes en la navegación, la principal es la velocidad.

Teniendo en cuenta datos recopilados del blog mexicano Servnet, de la velocidad de internet “depende, en gran medida, el tiempo que conlleva subir, transferir, descargar datos, el correcto funcionamiento de software alojado en la web y/o de las aplicaciones”.

Varios portales especializados, entre ellos Computer Hoy, comparten la lista de los elementos menos amigables para el router y que, conjuntamente, causan problemas en la velocidad de internet. Los objetos son:

Microondas: usan ondas electromagnéticas de 2,4 GHz, que son parecidos a los de los wifi antiguos con transmisión baja. En ese sentido, se recomienda alejar el router de este y la mayoría de electrodomésticos del hogar.

Calefacción: puede intervenir en la velocidad de la red, principalmente si se ubican en varios puntos de la casa o empresa.

Televisor: los componentes metálicos de este objeto provocan constantes interferencias.

Televisores. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Radios: por las frecuencias que tiene y suelen estar en los mismos estándares que la red wifi.

Dispositivos inalámbricos bluetooth: al generar conexión inalámbrica, pueden interferir en los procesos de la transmisión de datos para la velocidad de internet.

Vidrios o espejos con incrustaciones metálicas.

Para finalizar, la velocidad de internet también puede disminuir por robo de datos. En ese sentido, se recomienda cambiar la contraseña del wifi de manera periódica, no compartir la clave con grandes grupos de personas y percatarse de que las bombillas del router, en la mayoría de casos, estén prendidas. En adición, se puede reiniciar el aparato.