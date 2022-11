¿Es posible localizar a alguien solo teniendo su número de teléfono?

Localizar a una persona a través de su número telefónico si se puede llevar a cabo en algunos caso. No obstante, si la intención es realizarlo sin que la otra persona lo sepa, lo más recomendable es no hacerlo, ya que no es la mejor forma de hacer y tampoco es ético.

Ahora bien, la mejor opción para encontrar un teléfono inteligente es a través de ‘Google Account’, también conocido como mi dispositivo de Google; esta función es la más utilizada para conocer la localización de la persona que tiene el celular. Asimismo, es una buena opción cuando le roban el dispositivo móvil.

Otra forma para ubicar el dispositivo de otra persona, es conociendo la contraseña con la que vincula el teléfono, la cual suele ser la contraseña de Gmail. No obstante, este método solo funciona cuando está encendido el celular.

Asimismo, existen diferentes aplicaciones que pueden llegar a localizar a una persona a través de su número telefónico, sin embargo, se necesita de otros datos, ya que suelen estar realizadas para que el propio usuario encuentre su celular. Entre las aplicaciones que más destacan está Localizar móvil. No obstante, hay otras herramientas que permiten conocer cuál es la posición de una persona.

Google Maps

Este servicio no solo sirve para ayudar a orientar a las personas cuando necesitan encontrar una dirección, también permite compartir la ubicación en tiempo real. Para ello solo se necesita emplear la función ‘Compartir ubicación’, el usuario también puede elegir si compartirá su posición por un período limitado de tiempo o hasta que dicha opción sea desactivada.

Find My Friends

Este servicio está disponible para iOS y Android y permite encontrar la ubicación de varias personas de manera simultánea, opción que puede ser de gran utilidad cuando se trata de un encuentro grupal.

La app utiliza un sistema de triangulación del teléfono para determinar la ubicación de una persona, posteriormente el usuario recibe un mensaje de texto en el que se le pregunta si desea compartir su ubicación. Cuando la persona acepte la solicitud, un ícono que le representa aparecerá en el mapa de la app.

De igual manera, estas aplicaciones y funciones también se pueden utilizar para saber dónde están los familiares o amigos en caso de una emergencia.

¿Por qué se descarga la batería de su celular así no se use el dispositivo?

Pese a que los teléfonos inteligentes de hoy en día permiten navegar en internet, chatear, crear y compartir contenidos en redes sociales, comprar artículos y hasta pagar las facturas de los servicios públicos, los smartphones siguen teniendo una gran dependencia de la carga de su batería.

Asimismo, los usuarios han desarrollado una dependencia por la carga de la batería de estos dispositivos. Pese a que en los últimos años esta tecnología ha tenido una notable evolución, al punto que existen potentes sistemas de carga rápida. Sin embargo, es casi imposible tener el dispositivo cargado al 100% a pesar de que no se le dé ningún uso.

Ahora bien, una de las razones principales para que la batería se desgaste sin ningún uso, es que la energía no se queda quieta, debido a que los electrodos que están almacenados siguen moviéndose. Asimismo, a nivel anatómico siguen encendidos, ya que gracias a la reacción química que hay dentro de la pila.

Del mismo modo, existe una serie de hábitos que puede dañar seriamente la batería del dispositivo móvil sin que las personas se den cuenta y son las siguientes: