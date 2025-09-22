Esta es la configuración que debe hacer en su cuenta de WhatsApp para evitar que su celular se ponga lento

¿Su celular se ha estado volviendo lento? ¿Las aplicaciones se demoran una eternidad en abrir? Antes de pensar en hacer modificaciones drásticas en el celular, revisa su aplicación de WhatsApp.

Es probable que tenga cientos de fotos, videos y audios almacenados sin darte cuenta, todo ese contenido está ocupando espacio y haciendo que su celular se vuelva lento como una tortuga. Sin embargo, existe una solución fácil y rápida, que puede hacerse dentro de la aplicación.

En WhatsApp se puede almacenar un verdadero basurero digital sin que el usuario se de cuenta, pues en el se adjuntan archivos que ya no se necesitan de grupos familiares, cuando los amigos que comparten memes y los compañeros de trabajo envían constantemente material multimedia que se acumula día tras día. De allí, el celular guarda automáticamente todo este contenido, llenando la memoria silenciosamente, pero constante.

Cómo hacer limpieza en WhatsApp

La ventaja es que la configuración es rápida, WhatsApp tiene una opción que permite borrar todo lo que no necesita en pocos pasos y se puede tanto para celulares Android como en también en iPhone:

Abra WhatsApp Presione los tres puntos de arriba a la derecha (configuraciones) Entrar en ‘Ajustes’ Busque ‘Almacenamiento y datos’ Presione en ‘Administrar almacenamiento’

Videos, fotos y audios compartidos en chats se convierten en una carga silenciosa para la memoria de los celulares. | Foto: Getty Images

Ahí encontrará todas las fotos, videos y audios que tiene guardados, organizados por conversación, puede elegir qué borrar sin tener que perder conversaciones importantes.

Es como limpiar la habitación, pero en el celular, la app automáticamente enseñará cuánto espacio ocupa cada tipo de archivo, lo cual facilita la elección de los archivos que desee eliminar.

Por qué su celular se pone lento

Imagine que el celular es como su casa, si tienes miles de cosas guardadas por todos lados, es difícil encontrar lo que busca y moverse con rapidez, lo mismo sucede con el celular.

WhatsApp ofrece una herramienta que permite ordenar el almacenamiento y evitar bloqueos frecuentes en el sistema. | Foto: Getty Images

Cada vez que alguien envía una foto, un video viral o un audio largo, todo eso se queda guardado en el almacenamiento del celular, sin que se de cuenta, puede tener miles de archivos guardados. Su teléfono tiene que buscar entre todas esas cosas cada vez que quiere hacer algo, por eso se vuelve lento.