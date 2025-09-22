Suscribirse

Esta es la configuración que debe hacer en su cuenta de WhatsApp para evitar que su celular se ponga lento

Una opción de la aplicación de mensajería puede ser la clave para recuperar espacio y rendimiento en el celular.

Redacción Tecnología
23 de septiembre de 2025, 12:55 a. m.
Miles de archivos innecesarios se guardan a diario en los teléfonos a través de WhatsApp sin que los usuarios lo perciban.
Un ajuste rápido en el menú de WhatsApp puede ayudar a reducir el consumo de batería y liberar memoria interna. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

¿Su celular se ha estado volviendo lento? ¿Las aplicaciones se demoran una eternidad en abrir? Antes de pensar en hacer modificaciones drásticas en el celular, revisa su aplicación de WhatsApp.

Es probable que tenga cientos de fotos, videos y audios almacenados sin darte cuenta, todo ese contenido está ocupando espacio y haciendo que su celular se vuelva lento como una tortuga. Sin embargo, existe una solución fácil y rápida, que puede hacerse dentro de la aplicación.

En WhatsApp se puede almacenar un verdadero basurero digital sin que el usuario se de cuenta, pues en el se adjuntan archivos que ya no se necesitan de grupos familiares, cuando los amigos que comparten memes y los compañeros de trabajo envían constantemente material multimedia que se acumula día tras día. De allí, el celular guarda automáticamente todo este contenido, llenando la memoria silenciosamente, pero constante.

Cómo hacer limpieza en WhatsApp

La ventaja es que la configuración es rápida, WhatsApp tiene una opción que permite borrar todo lo que no necesita en pocos pasos y se puede tanto para celulares Android como en también en iPhone:

  1. Abra WhatsApp
  2. Presione los tres puntos de arriba a la derecha (configuraciones)
  3. Entrar en ‘Ajustes’
  4. Busque ‘Almacenamiento y datos’
  5. Presione en ‘Administrar almacenamiento’
El almacenamiento en dispositivos móviles puede ser considerablemente reducido por una aplicación popular, que puede llegar a pesar hasta 72 GB. Se presentan estrategias para prevenir la saturación de espacio y mantener el dispositivo eficiente.
Videos, fotos y audios compartidos en chats se convierten en una carga silenciosa para la memoria de los celulares. | Foto: Getty Images

Ahí encontrará todas las fotos, videos y audios que tiene guardados, organizados por conversación, puede elegir qué borrar sin tener que perder conversaciones importantes.

Es como limpiar la habitación, pero en el celular, la app automáticamente enseñará cuánto espacio ocupa cada tipo de archivo, lo cual facilita la elección de los archivos que desee eliminar.

Contexto: Cómo eliminar de manera correcta una nota de video en WhatsApp después de haberla enviado

Por qué su celular se pone lento

Imagine que el celular es como su casa, si tienes miles de cosas guardadas por todos lados, es difícil encontrar lo que busca y moverse con rapidez, lo mismo sucede con el celular.

La aplicación de mensajería ofrece una característica oculta que promete mejorar la organización de los chats. Descubre cómo esta función puede simplificar la experiencia de uso.
WhatsApp ofrece una herramienta que permite ordenar el almacenamiento y evitar bloqueos frecuentes en el sistema. | Foto: Getty Images

Cada vez que alguien envía una foto, un video viral o un audio largo, todo eso se queda guardado en el almacenamiento del celular, sin que se de cuenta, puede tener miles de archivos guardados. Su teléfono tiene que buscar entre todas esas cosas cada vez que quiere hacer algo, por eso se vuelve lento.

Además, cuando el celular está muy lleno, gasta más batería tratando de funcionar, es como si fuera una persona cargando 10 maletas pesadas, se cansa más rápido. La memoria saturada también puede provocar que las aplicaciones se cierren inesperadamente y que el sistema se congele con frecuencia.

