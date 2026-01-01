Tecnología

Esta función que muchos usan a diario podría ser la responsable de que su celular se sobrecaliente más de lo normal

Cuando la temperatura del dispositivo supera los niveles adecuados puede traer consecuencias negativas tanto para su funcionamiento como para la vida útil.

1 de enero de 2026, 8:03 p. m.
Los datos móviles podrían aumentar la temperatura del celular.
Los datos móviles podrían aumentar la temperatura del celular. Foto: Getty Images

¿Mientras usa el celular ha notado que se calienta? Es una situación más común de lo que parece y las razones pueden ser variadas. En muchos casos se trata de algo temporal, pero también puede convertirse en una señal de alerta sobre el uso o el estado del dispositivo.

Cuando un celular eleva su temperatura más de lo normal, su rendimiento puede verse afectado e incluso puede reducirse la vida útil de algunos de sus componentes. Uno de los factores más determinantes es el uso del dispositivo mientras se está cargando, especialmente si se emplean cargadores no originales o de baja calidad.

Otra causa frecuente es la exposición del equipo a altas temperaturas ambientales, lo que puede provocar fallas en la batería y acelerar su deterioro. Por ello, es clave extremar el cuidado al momento de utilizar el móvil en estas condiciones. Sin embargo, muchas personas se preguntan por qué este problema suele intensificarse cuando se usan los datos móviles.

La cantidad de datos móviles depende del plan que haya adquirido la persona.
La cantidad de datos móviles depende del plan que haya adquirido la persona. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con lo que explica el medio especializado Xataka, al conectarse a redes 4G o 5G el celular consume más energía, ya que mantiene una comunicación constante con la antena del operador, especialmente durante el envío de datos. Este proceso genera más calor que cuando se utiliza una conexión wifi.

La situación se agrava cuando la señal es débil, pues el dispositivo incrementa su esfuerzo para sostener la conexión, buscando cobertura y elevando la potencia de transmisión, lo que provoca un mayor calentamiento.

Además, cuando el móvil se encuentra en movimiento, cambia de forma constante entre antenas y entre redes 4G y 5G para mantener la conexión. Si la señal es inestable, este proceso aumenta el consumo de energía. En estos casos, un 5G intermitente puede resultar menos eficiente que un 4G estable y contribuir a que el dispositivo se caliente más.

El modo ahorro de datos móviles está disponible en iOS y Android.
El modo ahorro de datos móviles está disponible en iOS y Android. Foto: Getty Images

A esto se suma el uso del celular para compartir internet, dado que el equipo actúa como router, mantiene la conexión de datos móviles y crea una red wifi al mismo tiempo. Esta doble exigencia eleva la temperatura, sobre todo si el teléfono está cargando o si hay un alto consumo de datos.

En general, el mayor esfuerzo que realiza el teléfono para mantener la conexión mediante datos móviles, especialmente en condiciones de cobertura irregular, explica por qué suele calentarse más que cuando se conecta a una red wifi.

