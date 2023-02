Este navegador deja escuchar videos de YouTube con la pantalla del teléfono apagada, es gratis y sin anuncios

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con el paso de los años, YouTube se ha posicionado como una de las principales opciones para visualizar videos sobre todo tipo de temas y gracias a ello los creadores de contenido, youtubers en este caso, han encontrado un modelo de negocio que les permite obtener ganancias a través de la popularidad de los contenidos que comparten en la plataforma.

No obstante, el servicio de videos de Google también es una alternativa empleada por los melómanos que acuden a él para escuchar sus canciones favoritas o buscar joyas ocultas en su género musical predilecto.

Pese a que YouTube también es ampliamente usado como por personas que no solo quieren escuchar la música de los videos, esta plataforma no es tan amable con las personas que consumen sus contenidos desde un smartphone o tablet. Debido a que la aplicación no permite reproducir los videos cuando la pantalla esté apagada o mientras se emplee otra app.

De manera que para poder seguir escuchando los videos en segundo plano, mientras el teléfono está bloqueado y guardado en el bolsillo, es necesario pagar una suscripción al servicio de YouTube Premium cuyo costo es de $17.900 pesos colombianos al mes.

Al acceder a la suscripción paga, la plataforma automáticamente habilita la reproducción de videos en segundo plano, también elimina la presencia de anuncios publicitarios y brinda acceso a contenidos exclusivos que están alojados en el servicio.

Sin embargo, quienes no deseen tomar la opción de la membresía ahora cuentan con un útil recurso que hará posible escuchar el audio de los videos de YouTube mientras la pantalla del celular está apagada y sin tener que pagar un solo centavo.

Navegador permite escuchar audio de YouTube con la pantalla apagada

Actualmente los usuarios de dispositivos Android pueden acudir al navegador web Vivaldi, el cual hace posible reproducir el audio de los videos de YouTube en segundo plano, de forma gratuita y sin tener que agregar plug-ins extraños que puedan afectar el funcionamiento del teléfono.

Recientemente en el blog oficial del navegador se anunció que la última actualización de la aplicación incorporaba varias novedades y una de las funcionalidades más destacada fue la posibilidad de poder seguir escuchando el audio de los videos de YouTube en segundo plano directamente desde el navegador.

De manera que no será necesario pagar una suscripción mensual a YouTube Premium para escuchar toda la música u otros contenidos que ofrece el servicio de Google.

Para poder activar esta opción inicialmente es necesario dirigirse a Google Play Store y realizar la descarga del navegador web llamado ‘Vivaldi’, el cual opera de forma completamente gratuita.

Una vez realizada la instalación del navegador, será necesario abrir el sitio web de YouTube y ejecutar los siguientes pasos:

Vivaldi es un navegador web permite escuchar videos de YouTube con la pantalla del teléfono apagada.

Desde el navegador el usuario se debe dirigir al administrador de pestañas (opción ubicada en esquina inferior derecha de la pantalla)

Tocar el ícono de tres puntos verticales que está ubicado en la parte superior derecha

Ingresar a la opción de ‘Configuración’

Activa la función de ‘Permitir reproducción de audio en segundo plano’

Pulsar en el botón ‘Reiniciar’ para que se apliquen los cambios realizados en el navegador

El navegador Vivaldi permite escuchar videos de YouTube con la pantalla del teléfono apagada.

Después de ejecutar estos pasos es necesario usar el navegador para ingresar a sitio web de YouTube, luego habrá que reproducir un video de la plataforma y cuando el usuario salga de la aplicación del navegador o apague la pantalla de su teléfono notará que la reproducción no se detendrá.

Gracias a este recurso será posible revisar redes sociales o abrir otras aplicaciones mientras se continúa escuchando el audio de un video de YouTube, esto eliminará la incomodidad que genera el tener que mantener la pantalla del celular prendida y en especial cuando el usuario va por la calle o abordo de bus de transporte público.

Cabe precisar que para que esta herramienta funcione a la perfección es recomendable acceder a los ajustes del navegador Vivaldi y dirigirse a la opción de ‘Páginas web’, allí será necesario activar la función ‘Permanecer en el navegador’. Al realizar este proceso se evitará que se abra la aplicación oficial de YouTube se desee reproducir vídeo.