Estos son los mágicos estrenos de ‘Disney +’, en noviembre

¿Cuáles son los estrenos de Disney +, en noviembre?

es uno de los tres especiales que estrenarán en Disney+ en el marco de la celebración por el 60° aniversario de Doctor Who y reunirán nuevamente al Decimocuarto Doctor (David Tennant) con Donna Temple (Catherine Tate), quienes se encontrarán cara a cara con el villano más aterrador hasta la fecha: el Juguetero (Neil Patrick Harris).

Eddie Garrick (Chris “Ludacris” Bridges) es un hombre de buen corazón que no celebra la Navidad a causa de una mala experiencia durante su infancia. A pedido de su exesposa Allison Garrick (Teyonah Parris; WandaVision, THE MARVELS), Eddie lleva a su hija de 9 años Charlotte (Madison Skye Validum) a su trabajo en Nochebuena. Allí conocen a un hombre misterioso vestido con un traje rojo llamado Nick (Lil Rel Howery). Eddie, que es trabajador social, cree que Nick está atravesando algún episodio de delirio y que necesita ayuda profesional, pero cuando Eddie despierta la ira de un político local (Oscar Nuñez; DESENCANTADA), él y su hija se ven inmersos en una aventura mágica que podría ayudarlo a recuperar su fe en la Navidad.

Mickey y sus amigos salen a pedir dulces cuando Donald descubre la mansión más espeluznante que jamás haya visto. Con la creencia de que la casa más espeluznante tiene las mejores delicias, convence a sus amigos para que se arriesguen a visitarla. La Bruja Hazel, quien es la dueña del lugar, no tiene golosinas y les lanza un hechizo. Con canciones y terror cómico, Mickey y sus amigos: dulce o truco celebra la diversión de Halloween y el significado de la amistad.

Detrás de las atracciones lleva a los espectadores a dar un paseo detrás de las atracciones más icónicas y queridas de Disney Parks, presentando a los Imagineers que las diseñaron y a los Cast Members que las operan. Luego de la primera temporada, en la que se vieron algunas de las atracciones principales, tales como Jungle Cruise, Haunted Mansion, “it’s a small world” y Space Mountain, la segunda continúa presentando otras atracciones fundamentales de los parques de Disney, entre ellas, Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain Railroad, Indiana Jones Adventure, EPCOT, The Food y Nighttime Spectaculars.