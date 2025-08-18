Las aplicaciones no son las únicas formas que tienen los criminales para realizar estafas que pueden terminar en robo de cuentas bancarias, existen métodos en los cuales estos cibercriminales pueden lograr capturar datos importantes y llevar a cabo el hackeo.

Esta técnica de estafa que se centra en dos botones en especial de los celulares, cuentan con una función especial de conectividad, la cual representa una amenaza mayor, debido a que la infiltración de otra persona puede llegar a ser incluso invisible por unos momentos.

La conectividad móvil puede convertirse en una vía para estafas digitales silenciosas. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal de expertos de tecnología de Computer Hoy, tanto la función de bluetooth como la de GPS, son altamente necesarias y útiles; sin embargo, existen métodos en que los ciberdelincuentes pueden filtrarse y robar datos a su gusto.

Este tipo de estafa se basa en Bluesnarfing, lo cual Incibe explica que: “El concepto Bluesnarfing combina dos palabras del inglés: bluetooth, una conocida tecnología inalámbrica utilizada para la conexión entre dispositivos, y snarf, que hace referencia a “copiar o a la extracción indiscriminada de datos sin permiso”.

Juntas, describen un tipo de ataque cibernético en el que los delincuentes acceden de forma no autorizada a dispositivos con bluetooth para extraer información personal y confidencial".

¿Qué medidas me pueden proteger contra estafas en línea?

A pesar de que el bluetooth y el GPS son elementos fundamentales en muchos aspectos del día a día, lo recomendable no es desactivarlos por completo, sino gestionarlos con mayor conciencia. La conexión debe mantenerse solo cuando sea realmente necesaria y en entornos confiables.

'Bluesnarfing', una técnica de espionaje, aprovecha el 'bluetooth' para extraer información privada. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Desactivar el GPS en Android y iPhone:

En Android:

Deslice hacia abajo la barra de notificaciones.

Toque el ícono de ubicación para desactivarlo.

También puede ir a Ajustes > Ubicación y desactivar el interruptor principal.

En iPhone:

Vaya a Configuración > Privacidad y seguridad > Localización.

Desactive el botón principal o elija qué aplicaciones pueden usar esta función.

Desactivar el bluetooth en Android y iPhone:

En Android:

Acceda al menú rápido deslizando desde la parte superior de la pantalla.

Toque el ícono de Bluetooth para apagarlo.

También puede ir a Ajustes > Conexiones > Bluetooth y desactivarlo allí.

En iPhone:

Abra el centro de control deslizando desde la esquina superior derecha.

Pulse el ícono de bluetooth hasta que se vuelva gris.

hasta que se vuelva gris. Para desactivarlo completamente, vaya a Configuración > Bluetooth y deslice el interruptor.

La importancia de mantener el control

El riesgo de sufrir un ataque mediante Bluesnarfing aumenta cuando el dispositivo permanece con conexiones abiertas en lugares públicos, como centros comerciales o estaciones de transporte.

Por ello, los expertos recomiendan activar el bluetooth o el GPS únicamente cuando sea estrictamente necesario, evitar emparejamientos con dispositivos desconocidos y mantener el sistema operativo del teléfono siempre actualizado.

En un entorno digital cada vez más expuesto, pequeñas acciones de precaución pueden marcar la diferencia entre una navegación segura y una filtración de datos personales.