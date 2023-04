Facebook vuelve a realizar despidos masivos en la compañía, esta es la razón

Tras el anuncio hecho en marzo pasado, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, comenzó este miércoles a despedir a empleados con funciones técnicas.

Así lo confirmó un portavoz de la compañía a CNBC, quien dijo que los despidos corresponden a áreas técnicas como experiencia de usuario, ingeniería de software, programación gráfica y otras funciones.

Al tiempo que se producía la noticia, varios de los empleados afectados dieron a conocer la situación a través de LinkedIn.

“Me he despertado esta mañana con la desafortunada noticia de que hoy he sido uno de los muchos despedidos de Meta”, escribió en esa red un director de programas de negocio de Facebook.

Se conoció que en la noche del martes la empresa publicó un memorando interno en un portal de mensajes para empleados de Meta, en el que se dio a conocer que los despidos comenzarían este miércoles, como efectivamente sucedió.

La decisión cobija a equipos técnicos, que trabajan en Facebook, Instagram, Reality Labs y WhatsApp.

La decisión de Meta cobija a equipos técnicos, que trabajan en Facebook, Instagram, Reality Labs y WhatsApp. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) - Foto: AFP

Precisamente, en el documento, que fue visto por Vox señalaba que los recortes podrían rondar los 4.000 puestos de trabajo. “Este será un momento difícil, ya que nos despedimos de amigos y colegas que han contribuido tanto a Meta”, dijo la jefe de personal de MetaLori Goler, en el memorando.

Igualmente, se pidió a los empleados en Estados Unidos, cuyas labores lo permitieran, a trabajar desde casa durante la jornada de este miércoles para dar a la gente “espacio para procesar la noticia.”

La empresa indicó que los despidos forman parte de un plan de reestructuración más amplio que pretende reducir costos y aumentar la eficiencia.

Decisiones anteriores

No es la primera vez que Meta toma una decisión de esta naturaleza, en noviembre de 2022, se anunció la salida de 11.000 trabajadores.

Entre tanto, el consejero delegado, Mark Zuckerberg, declaró 2023 como el “año de la eficiencia” y anunció en marzo otros 10.000 recortes de empleo que también afectará a otros funcionarios de los sectores de finanzas, asuntos jurídicos y recursos humanos, a partir de mayo.

Hace menos de una semana empleados de la compañía liderada por Mark Zuckerberg que se quejaron por los recortes que se han venido haciendo y que han afectado, entre otras cosas, el menú de la cafetería. - Foto: AP

La medida que se ha venido aplicando parece haberle dado un respiro a Meta, ya que las acciones en Wall Streat se han disparado un 81 % este año tras perder cerca de dos tercios de su valor el año pasado.

Entre tanto, los ingresos de la empresa se redujeron durante tres trimestres consecutivos y, de acuerdo con los analistas, se prevé otra caída en el primer trimestre de este año. El informe será conocido la próxima semana.

De acuerdo con las previsiones, se esperan unas ventas de entre 26.000 y 28.500 millones de dólares, que significaría continuar con disminuciones importantes en los ingresos.

No es la primera vez que Meta toma una decisión de esta naturaleza, en noviembre de 2022, se anunció la salida de 11.000 trabajadores.(Ilustración fotográfica de Jonathan Raa/NurPhoto a través de Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Y aunque su negocio principal atraviesa por una difícil situación por las ventas de publicidad en línea, la compañía sigue avanzando en el desarrollo de tecnología para el metaverso, en el que invierte miles de millones de dólares trimestralmente.

Sin embargo, los resultados tampoco parecer favorables en ese rubro, ya que la unidad Reality Labs de Meta, encargada de construir el metaverso, registró unas pérdidas operativas de 4.280 millones de dólares, lo que elevó sus pérdidas totales a 13.720 millones de dólares en 2022.

Empleados de Facebook, inconformes con el menú que ofrece la compañía

Hace menos de una semana empleados de la compañía liderada por Mark Zuckerberg que se quejaron por los recortes que se han venido haciendo y que han afectado, entre otras cosas, el menú de la cafetería.

Destacaron, por ejemplo, que la oferta de comida ha disminuido, y que ya no hay aperitivos ni cereales.

No es la primera vez que se presenta una situación de esta naturaleza, pues a finales de 2022 medios como The New York Times y Business Insider ya habían informado sobre los recortes que estaba haciendo la compañía en esta área.

Según los medios, la compañía de Zuckerberg ya tenía planeado pasar de las 6:00 p. m. a las 6:30 p. m. la hora de la cena y también eliminar los envases para desestimular a los empleados que llevaban su cena a la casa.

El año pasado, Meta suspendió otros servicios para empleados como la lavandería y tintorería; además, disminuyó unos 1.000 dólares en las prestaciones para salud y bienestar por cada uno de los empleados, y suspendió los bonos de transportes en Lyft.