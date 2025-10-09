Suscribirse

Tecnología

Fuerte vainazo de Musk a OpenAI tras presentar su nueva IA para hacer videos: “La empresa que innova más rápido gana”

Con su nueva IA de videos, Elon Musk sorprendió por su tecnología y su comentario desafiante.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
10 de octubre de 2025, 12:05 a. m.
El magnate de X estrenó su IA de videos con una frase que marcó distancia con OpenAI.
Elon Musk presentó su nueva inteligencia artificial y lanzó una clara indirecta a sus rivales. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Después de que Google y OpenAI mostraran sus avances en inteligencia artificial con Veo 3 y Sora 2, respectivamente, Elon Musk decidió entrar con fuerza en la competencia pues su empresa, X presentó la versión más reciente de Grok Imagine, una herramienta de inteligencia artificial capaz de generar videos de alta calidad a partir de texto y disponible de forma gratuita (posiblemente por ahora) para los usuarios de la plataforma.

Una nueva apuesta de X por dominar la creación audiovisual con IA

La versión 0.9 de Imagine llega con mejoras notables en la calidad de las imágenes y el movimiento, así como la incorporación de audio generado automáticamente, con estas novedades, la herramienta busca ser una alternativa sólida frente y rápida a los modelos de Google y OpenAI.

Los usuarios ya comenzaron a compartir sus creaciones, destacando la facilidad para producir clips desde cero o transformar fotografías en secuencias animadas.

En redes sociales, el artista digital OscarAI reconoció los avances: “Debo admitir que Grok Imagine ha evolucionado mucho: ofrece excelentes resultados, especialmente en el anime”.

Ante este tweet, Musk no tardó en reaccionar a ese comentario con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia sus rivales tecnológicos:

“En una carrera tecnológica, la empresa que innova más rápido gana. Todo lo que necesitas son mil millones de chips de IA, un teravatio de potencia y 100 millones de robots”.

Contexto: Tendencia de Halloween: cree fácilmente su foto viral junto a Ghostface de la película ‘Scream’

Musk impulsa el uso libre y polémico de su IA

El magnate ha convertido su plataforma en un escaparate de los videos creados con Imagine, retuiteando producciones de usuarios y resaltando el potencial de su tecnología.

Sin embargo, a diferencia de otros programas similares, esta herramienta permite generar contenido con cierto nivel de desnudez o sensualidad, aunque sin llegar a la pornografía explícita, lo que ha generado debate en torno a los límites del uso ético de la IA.

Con esta actualización, Elon Musk deja claro que su apuesta no solo busca competir con los grandes nombres del sector, sino también acelerar el ritmo de innovación en el terreno de la inteligencia artificial generativa. Y, como él mismo afirmó, en esta carrera por el futuro digital, la velocidad es la clave.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden juicio político y destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte

2. A James Rodríguez le delatan decisión que tomó para el Mundial 2026: “me dijo que sí”

3. Régimen de Maduro pide una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU

4. Mánager de B King soltó nuevo detalle sobre el caso; involucra a Marcela Reyes

5. Fiscal General que desafió a Trump cae en desgracia: fue acusada por esta insólita razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Elon MuskVideosRedes socialesOpenAIIA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.