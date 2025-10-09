Fuerte vainazo de Musk a OpenAI tras presentar su nueva IA para hacer videos: “La empresa que innova más rápido gana”

Después de que Google y OpenAI mostraran sus avances en inteligencia artificial con Veo 3 y Sora 2, respectivamente, Elon Musk decidió entrar con fuerza en la competencia pues su empresa, X presentó la versión más reciente de Grok Imagine, una herramienta de inteligencia artificial capaz de generar videos de alta calidad a partir de texto y disponible de forma gratuita (posiblemente por ahora) para los usuarios de la plataforma.

Una nueva apuesta de X por dominar la creación audiovisual con IA

La versión 0.9 de Imagine llega con mejoras notables en la calidad de las imágenes y el movimiento, así como la incorporación de audio generado automáticamente, con estas novedades, la herramienta busca ser una alternativa sólida frente y rápida a los modelos de Google y OpenAI.

Los usuarios ya comenzaron a compartir sus creaciones, destacando la facilidad para producir clips desde cero o transformar fotografías en secuencias animadas.

New Grok is crazy fast.



People are generating wild videos in seconds.



And you can customize the scene, style, voice.



10 examples:



1. "add a girlfriend" pic.twitter.com/BpW2xprh2b — Min Choi (@minchoi) October 9, 2025

En redes sociales, el artista digital OscarAI reconoció los avances: “Debo admitir que Grok Imagine ha evolucionado mucho: ofrece excelentes resultados, especialmente en el anime”.

Ante este tweet, Musk no tardó en reaccionar a ese comentario con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia sus rivales tecnológicos:

“En una carrera tecnológica, la empresa que innova más rápido gana. Todo lo que necesitas son mil millones de chips de IA, un teravatio de potencia y 100 millones de robots”.

In a technology race, the company that innovates fastest wins.



All you need are a billion AI chips, a terawatt of power and 100M robots. https://t.co/jJvAdECJwj — Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2025

Musk impulsa el uso libre y polémico de su IA

El magnate ha convertido su plataforma en un escaparate de los videos creados con Imagine, retuiteando producciones de usuarios y resaltando el potencial de su tecnología.

Sin embargo, a diferencia de otros programas similares, esta herramienta permite generar contenido con cierto nivel de desnudez o sensualidad, aunque sin llegar a la pornografía explícita, lo que ha generado debate en torno a los límites del uso ético de la IA.

It also brings expressive singing to life with clear vocals and synchronized emotion. pic.twitter.com/xY5DoBmtVI — xAI (@xai) October 7, 2025