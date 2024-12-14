Game Awards 2024: estos fueron los ganadores de las diferentes categorías

El pasado 12 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la gala los Game Awards 2024, la misma premio a los videojuegos más llamativos del último año, y recoge las sugerencias realizadas por los usuarios de los mismos a nivel mundial.
El evento realizado en los últimos días no solo premia a los mejores títulos del año, sino que también impulsa el debate sobre el futuro de los videojuegos y su impacto en una audiencia cada vez más diversa.
Por medio de la página web del evento, los ´gamers´ a nivel mundial realizaron las votaciones para las diferentes categorías que premiaba el evento. Por medio de una transmisión vía YouTube se anunciaron los ganadores, destacando los detalles que más llamarón la atención del público para su elección.
En la ceremonia se anunciaron nuevas innovaciones del mundo de los videojuegos, además, se propusieron nuevas temáticas que llegarán a las empresas desarrolladoras de la misma.
Para el 2025 se espera la llegada de nuevos videojuegos que revolucionarán el mercado mundial, además de nuevas consolas, la cuales harán que la edición de los Game Awards sea una de las más votadas de la historia.
Las empresas desarrolladoras tienen en cuenta las elecciones que realizaron los usuarios para definir sus planes de acción hacia ese tipo de contenidos. En la gala de premiación se contó con la presencia de críticos del mundo de los videojuegos, los cuales compartieron con los fanáticos que hicieron presencia en el centro de eventos.
¿Cuáles fueron las categorías premiadas?
Juego del Año
- Ganador: ASTROBOT
- Balatro
- Black Myth Wukong
- ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
Mejor narrativa
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon Infinite Wealth
- Ganador: Metaphor Re:Fantazio
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
Mejor juego de acción y aventura
- Ganador: ASTRO BOT
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Silent Hill 2
- Star Wars Outlaws
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Mejor RPG
- Dragon’s Dogma 2
- ELDEN RING Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Ganador: Metaphor: ReFantazio
Mejor Banda Sonora y Música
- ASTRO BOT
- Ganador: Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
- Silent Hill 2
- Stellar Blade
Mejor Juego Independiente
- Animal Well
- Ganador: Balatro
- Lorelei and the Laser Eyes
- Neva
- UFO 50
Juego del año elegido por la comunidad
- Ganador: Black Myth: Wukong
- Genshin Impact
- ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
- Wuthering Waves
- Zenless Zone Zero