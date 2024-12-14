Game Awards 2024: estos fueron los ganadores de las diferentes categorías

El pasado 12 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la gala los Game Awards 2024, la misma premio a los videojuegos más llamativos del último año, y recoge las sugerencias realizadas por los usuarios de los mismos a nivel mundial.

El evento realizado en los últimos días no solo premia a los mejores títulos del año, sino que también impulsa el debate sobre el futuro de los videojuegos y su impacto en una audiencia cada vez más diversa.

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Por medio de la página web del evento, los ´gamers´ a nivel mundial realizaron las votaciones para las diferentes categorías que premiaba el evento. Por medio de una transmisión vía YouTube se anunciaron los ganadores, destacando los detalles que más llamarón la atención del público para su elección.

En la ceremonia se anunciaron nuevas innovaciones del mundo de los videojuegos, además, se propusieron nuevas temáticas que llegarán a las empresas desarrolladoras de la misma.

La gala de los Game Awards 2024 incluirá premiaciones y tráilers exclusivos de próximos lanzamientos. Foto: Imagen tomada de instagram @thegameawards

Para el 2025 se espera la llegada de nuevos videojuegos que revolucionarán el mercado mundial, además de nuevas consolas, la cuales harán que la edición de los Game Awards sea una de las más votadas de la historia.

Las empresas desarrolladoras tienen en cuenta las elecciones que realizaron los usuarios para definir sus planes de acción hacia ese tipo de contenidos. En la gala de premiación se contó con la presencia de críticos del mundo de los videojuegos, los cuales compartieron con los fanáticos que hicieron presencia en el centro de eventos.

¿Cuáles fueron las categorías premiadas?

Juego del Año

Ganador: ASTROBOT

Balatro

Black Myth Wukong

ELDEN RING: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Mejor narrativa

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon Infinite Wealth

Ganador: Metaphor Re:Fantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Mejor juego de acción y aventura

Ganador: ASTRO BOT

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

En el evento se revelarón las consolas más usadas por los usuarios. Foto: Instagram oficial de Nintendo

Mejor RPG

Dragon’s Dogma 2

ELDEN RING Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Ganador: Metaphor: ReFantazio

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Mejor Banda Sonora y Música

ASTRO BOT

Ganador: Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Mejor Juego Independiente

Animal Well

Ganador: Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Juego del año elegido por la comunidad

Ganador: Black Myth: Wukong

Genshin Impact

ELDEN RING: Shadow of the Erdtree

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero