Gemini supera los 750 millones de usuarios activos mensuales; estas son sus apuestas para los próximos meses

Google indicó que las que consultas diarias en el Modo IA se han duplicado desde el lanzamiento de la más reciente versión del asistente, en noviembre pasado.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 9:05 p. m.
Gemini
Gemini Foto: Getty Images

Google ha anunciado que su asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini ha superado los 750 millones de usuarios activos mensuales, tras el lanzamiento de su modelo Gemini 3, además de apostar por las suscripciones y su nivel gratuito.

La tecnológica lanzó su modelo Gemini 3 en noviembre del pasado año, que llegó con razonamiento avanzado y la capacidad de descubrir el contexto y la intención de las peticiones de los usuarios, además de resolver problemas complejos en ciencia y matemáticas con un alto grado de fiabilidad.

En ese momento, Google compartió que la ‘app’ de Gemini superó los 650 millones de usuarios al mes a nivel global y, ahora, la compañía ha asegurado registrar un crecimiento de 100 millones de usuarios desde entonces, superando los 750 millones de usuarios activos mensuales que utilizan su asistente de IA.

Así lo ha dado a conocer la tecnológica en el marco de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025 de Alphabet, donde ha alcanzado más de 400.000 millones de dólares en ingresos anuales por primera vez, con un aumento en su negocio en la nube y en la plataforma de YouTube, que continúa creciendo.

En este sentido, el CEO de Google, Sundar Pichai, ha detallado que el lanzamiento de Gemini 3 ha sido uno de los puntos clave en su crecimiento, dado que “ha supuesto un hito importante” y ha ofrecido “un gran impulso”.

Gemini se vuelve más inteligente y personalizable con el lanzamiento de estas dos prácticas funciones

Igualmente, ha reflejado el crecimiento de su servicio de búsqueda que “ha registrado un uso sin precedentes”. Prueba de ello es que las consultas diarias en el Modo IA se han duplicado desde su lanzamiento, según ha subrayado.

Nano Banana es el editor de fotos de Gemini, la IA de Google.
Gemini. Foto: Getty Images

Nivel de suscripción gratuita

En lo relativo a sus servicios de suscripción, Pichai ha matizado que ya cuentan con más de 325 millones de suscripciones de pago en servicios para consumidores, lideradas por la fuerte adopción de Google One y YouTube Premium.

No obstante, el director comercial de Google, Philipp Schindler, ha compartido durante la llamada con inversores que están “centrados en un nivel gratuito y suscripciones”, donde están viendo “un gran crecimiento”, como ha recogido TechCrunch.

Se ha de tener en cuenta que la tecnológica dispone actualmente de la opción de suscripción Google AI Plus, que es la más económica con 200GB de almacenamiento y acceso ampliado a la IA de Google por 7,99 euros al mes.

La red social que no fue creada para humanos: así es la plataforma donde los agentes de inteligencia artificial se comunican entre sí

Acuerdo con Apple

Durante la llamada con inversores, la compañía ha sido preguntada por su reciente acuerdo con Apple, por el que el fabricante de Iphone basará sus Modelos Fundacionales en los modelos de Gemini y la tecnología en la nube de Google, de cara a impulsar sus funciones de Apple Intelligence y su versión renovada de Siri.

Sin embargo, Alphabet se ha negado a compartir más información relacionada con el acuerdo y sobre cómo se llevará a cabo esta colaboración de IA, según ha compartido el medio citado, ignorando la presunta.

La única mención a este acuerdo por parte del gigante tecnológico fue del propio Pichai, que se refirió a Google como “el proveedor de nube preferido” de Apple para ayudar a desarrollar “la próxima generación de los modelos base de Apple basados en la tecnología de Gemini”.

*Con información de Europa Press.

