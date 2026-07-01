Google Maps para el Mundial: rutas, parqueaderos y transporte para ir a ver a Colombia en Kansas City

La ilusión de la afición colombiana se traslada a Kansas City. Luego de avanzar invicta y como líder del Grupo K, la Selección Colombia afrontará un nuevo desafío en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cuando enfrente a Ghana este viernes 3 de julio a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el Kansas City Stadium, conocido habitualmente como Arrowhead Stadium.

Calor extremo pone en alerta a Kansas City antes del partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026

Debido a las distancias de la ciudad y al alto flujo de asistentes, Google Maps y las recomendaciones oficiales de la FIFA se perfilan como herramientas clave para encontrar la mejor ruta, ubicar parqueaderos y conocer las diferentes alternativas de transporte disponibles.

Cómo encontrar la mejor ruta en Google Maps para llegar al estadio

Antes de salir, los aficionados pueden utilizar Google Maps para conocer el trayecto más rápido hasta el Kansas City Stadium.

Así funciona Google Maps para encontrar el camino más rápido y un estacionamiento cercano. Foto: Getty Images

El proceso es sencillo:

Abrir Google Maps desde el celular o computador.

Escribir Kansas City Stadium o Arrowhead Stadium en el buscador.

Pulsar el botón ‘Cómo llegar’.

Elegir el punto desde donde iniciará el recorrido.

Seleccionar el medio de transporte (automóvil, transporte público, bicicleta o caminando).

Revisar la ruta sugerida y el tiempo estimado de llegada antes de iniciar la navegación.

La plataforma actualiza el recorrido en tiempo real si detecta congestión vehicular o cierres en las vías.

Así puede encontrar parqueaderos cerca del Kansas City Stadium

Google Maps también permite ubicar estacionamientos cercanos al estadio.

Para hacerlo basta con:

Buscar Kansas City Stadium y escribir “parking” o “parqueaderos

Google Maps mostrará los estacionamientos disponibles alrededor del estadio.

Al seleccionar uno, aparecerán la ruta para llegar, la distancia y en algunos casos, horarios, fotografías, calificaciones y si el parqueadero se encuentra abierto.

Una vez estacionado el vehículo, la aplicación permite guardar la ubicación para encontrarlo fácilmente después del partido.

La FIFA habilitó una guía para elegir el mejor medio de transporte

Además de Google Maps, la FIFA puso a disposición de los aficionados una plataforma de movilidad para cada sede del Mundial, donde es posible consultar las opciones de acceso al estadio según las necesidades de cada visitante.

La plataforma oficial de la FIFA facilita la planificación del traslado al partido de Colombia. Foto: Getty Images

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Transporte público, con información sobre las rutas y conexiones disponibles.

Transporte compartido, pensado para quienes utilizarán plataformas de movilidad o viajarán con otros aficionados.

Estacionamiento general, con detalles sobre los parqueaderos habilitados y las condiciones de acceso.

Transporte accesible, dirigido a personas con movilidad reducida o que requieran servicios especiales para llegar al estadio.

La organización recomienda revisar esta información antes del día del compromiso, ya que algunos servicios pueden requerir reserva previa o presentar cambios debido a la operación especial del Mundial.

Recomendaciones para llegar al partido de Colombia en Kansas City

La alta asistencia esperada para el compromiso entre Colombia y Ghana podría generar congestión en los accesos al estadio durante varias horas antes del inicio del encuentro.

Planificar la llegada con tiempo no solo ayuda a evitar retrasos, sino que también permite ingresar con mayor tranquilidad al Kansas City Stadium y disfrutar del ambiente previo al decisivo encuentro de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.