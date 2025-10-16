Suscribirse

Tecnología

Google ofrece práctica solución que le facilitará la vida los usuarios que hayan perdido el acceso a su cuenta

La compañía presentó una herramienta innovadora diseñada para simplificar el proceso de recuperación de cuentas.

Redacción Tecnología
16 de octubre de 2025, 1:10 p. m.
Perder el ingreso a la cuenta de Google puede ser preocupante por la información personal almacenada.
Google es uno de los gigantes tecnológicos más importantes de la actualidad. A lo largo de los años, la compañía se ha destacado por ofrecer servicios adaptados a las necesidades de los usuarios, especialmente en lo relacionado con la comunicación. Por ello, contar con una cuenta se ha convertido en algo casi indispensable para aprovechar al máximo las herramientas digitales disponibles.

Esta cuenta funciona como una ‘llave maestra’ que permite acceder a una amplia variedad de servicios y plataformas que facilitan el trabajo y el entretenimiento. En esencia, se trata de un perfil personal que identifica al usuario dentro del ecosistema de Google. Al crearla, se obtiene un nombre de usuario y una contraseña únicos, que brindan acceso seguro a todos los servicios de la compañía, desde Gmail hasta YouTube.

El Google I/O 2025 ya tiene fecha y ofrecerá anuncios clave en tecnología.
Google permitirá recuperar la cuenta con ayuda de amigos o familiares. | Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, perder el acceso a la cuenta puede generar gran preocupación, especialmente porque en ella se almacena información personal, contactos, documentos y otros datos importantes. Las causas pueden ser diversas, pero según el motivo, existen diferentes alternativas para recuperar el acceso.

Contexto: Gmail anuncia nueva función que ayudaría a gestionar compras fácilmente y sin complicaciones antes de la temporada navideña

Recientemente, Google anunció una nueva opción que facilita este proceso: la posibilidad de recuperar la cuenta con la ayuda de amigos o familiares. Esta función está pensada para aquellos casos en los que el usuario no puede recurrir a los métodos habituales, como usar su ‘smartphone’ o recordar la contraseña.

La cuenta de Google es el núcleo de la experiencia dentro del ecosistema de aplicaciones de la compañía, ya que da acceso a información personal y servicios personalizados. Para garantizar que los usuarios puedan recuperarla fácilmente, Google ha implementado los contactos de recuperación, una función que permite designar a una persona de confianza para ayudar en caso de quedar fuera de la cuenta.

La función de Google genera pódcasts de aproximadamente cinco minutos.
El contacto de recuperación no tiene acceso a la información del usuario, solo ayuda en la verificación. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Según explicó la compañía en su blog oficial, el contacto de recuperación recibirá una notificación o un correo electrónico con un código que el usuario también obtendrá. Ambos deberán verificar el código para completar el proceso de recuperación.

“Ten la seguridad de que tu contacto de recuperación no tendrá acceso a tu cuenta ni a tu información personal”, aclaró Google.

Contexto: Tener la memoria de Gmail llena en el celular ya no será un problema si hace esto

Esta opción se presenta como una solución ideal cuando el usuario pierde su dispositivo móvil —y no puede recibir el código de verificación— o ha olvidado la contraseña.

*Con información de Europa Press.

