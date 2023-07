Google prepara una nueva IA, destinada a ponerle fin a las ‘trampas’ de ChatGPT

Google está probando una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa de producción de noticias, enfocada a ayudar a los periodistas a redactar artículos, que ya ha exhibido a directivos de medios como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal .

Esta herramienta, conocida internamente como Génesis, es capaz de recopilar información, como detalles de eventos actuales , y servir como una especie de asistente personal para periodistas y redactores, tal y como han confirmado personas relacionadas con la compañía a The New York Times .

De ese modo, espera que con Génesis pueda “proporcionar potencialmente herramientas habilitadas para ayudar a los periodistas con su trabajo”. Por el momento, esta herramienta se habría exhibido ante directivos de The New York Times, The Washington Post y New Corp, propietaria de The Wall Street Journal.