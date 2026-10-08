Ciencia

Hay algo en la Luna que la Nasa necesita investigar antes de instalar una base humana

Encontrar agua, refugios naturales y detectar peligros son prioridades para vivir en la Luna.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

8 de octubre de 2026 a las 10:14 p. m.
Tres investigaciones buscan resolver dudas clave antes de que los humanos vivan en la Luna.
Tres investigaciones buscan resolver dudas clave antes de que los humanos vivan en la Luna. Foto: Getty Images

La posibilidad de vivir en la Luna depende de algo más que construir hábitats y transportar astronautas. Antes de establecer una presencia humana duradera, la Nasa necesita averiguar si existen refugios naturales, dónde podría encontrar agua y qué peligros enfrentarían las personas y los equipos en la superficie.

La expedición dejó pruebas científicas que ayudarán a preparar futuros viajes tripulados a la Luna y Marte.
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Para responder estas preguntas, la agencia seleccionó tres investigaciones científicas que estudiarán el terreno lunar y sus condiciones ambientales.

La Luna podría esconder refugios naturales

Uno de los proyectos buscará determinar si una abertura conocida como el Pozo de Marius Hills conduce a un túnel subterráneo formado por antiguas corrientes de lava. Estas estructuras, si existen y tienen el tamaño esperado, podrían proteger a los astronautas de las temperaturas extremas, la radiación y los pequeños fragmentos de roca espacial que golpean la superficie.

GIMLI estudiará el interior de una zona lunar para determinar si esconde un posible refugio natural.
Una abertura lunar podría conducir a un túnel subterráneo capaz de proteger a los futuros exploradores. Foto: NASA

La investigación estará a cargo de GIMLI, un instrumento que examinará lo que hay debajo del terreno. Sus resultados podrían influir en la ubicación y el diseño de futuros hábitats.

El agua es otra de las incógnitas

La NASA también quiere localizar hielo en pequeñas zonas extremadamente frías que reciben poca o ninguna luz solar directa. El instrumento DISCO realizará mediciones para determinar dónde se encuentra, cuánto hay y qué características tiene.

Encontrar hielo que pueda aprovecharse reduciría la necesidad de transportar toda el agua desde la Tierra. Además, este recurso podría procesarse para obtener oxígeno e hidrógeno.

DISCO también estudiará cómo cambia el suelo cuando aterriza una nave y qué tan estable es para el desplazamiento de astronautas y vehículos.

Los riesgos que podrían comprometer una base

La tercera investigación, LEMS-SP, vigilará durante un periodo prolongado las condiciones ambientales y posibles amenazas. Entre ellos están los micrometeoroides, pequeños fragmentos espaciales que impactan contra la Luna, y los sismos lunares, cuyas vibraciones podrían afectar las instalaciones.

El proyecto también medirá sustancias que pueden convertirse fácilmente en gas y que forman parte del entorno lunar.

Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la Nasa, explicó la importancia de estos trabajos: “La división científica de la Nasa está creando la guía definitiva de supervivencia interplanetaria para garantizar que la ciencia sea la primera en llegar a la superficie lunar”.

La NASA quiere conocer mejor las condiciones de la Luna antes de instalar hábitats y enviar nuevas misiones tripuladas.
Nicky Fox señaló que las investigaciones permitirán anticipar riesgos y preparar a las tripulaciones para explorar la superficie lunar. Foto: Getty Images / NASA

Fox añadió que las investigaciones permitirán “minimizar los riesgos para nuestros astronautas” mientras la agencia prepara el primer puesto avanzado lunar de la humanidad y futuras misiones a Marte.

Brad Bailey, director de la Oficina de Integración de la Estrategia Científica de Exploración de la Nasa, destacó que estos proyectos permitirán “profundizar nuestra comprensión del entorno lunar y allanar el camino para futuras misiones de astronautas”.