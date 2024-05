Instagram añade un nuevo botón para combatir el ‘acoso’ y limitar las interacciones en las publicaciones

La herramienta ‘Límites’ apareció en 2021 en Instagram para permitir a los usuarios blindar sus cuentas en momentos de mayor riesgo de acoso, ya que ayuda restringir los contactos no deseados, en un intento por combatir el discurso del odio y el racismo.

La limitación significa que de manera temporal se silencian las interacciones no deseadas, una configuración que se puede modificar (amigos cercanos, seguidores recientes o cuentas que no te siguen). También se puede elegir una limitación más o menos restrictiva, y establecer un aviso para retirarla.

Instagram ha revolucionado las redes sociales.

En este caso, no podrán ver si el usuario está en línea ni sus mensajes, y si intentan etiquetarlo, aparecerá un mensaje avisando de que no permite esta acción a todos. Los nuevos comentarios que escriba en las publicaciones del usuario, además, solo serán visibles para ambas, y estarán ocultar para el resto.

Así puede ocultar los seguidores de Instagram

Según el portal especializado en tecnología Xataka , esta función solo está disponible para cuentas verificadas; de lo contrario, no será posible realizar el cambio. Para llevarlo a cabo, siga estos pasos:

Instagram fue lanzado en el año 2010.

Para aquellos que no poseen una cuenta verificada, pero desean mantener su perfil lejos de miradas no deseadas, incluso si la función no está disponible, existen otras alternativas que pueden implementar. Por ejemplo, pueden ajustar la privacidad de su cuenta para que solo las personas a las que acepten puedan ver tanto sus seguidores como el contenido que comparten.