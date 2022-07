Instagram prueba un gran cambio en las publicaciones, ¿de qué se trata?

Foto: NurPhoto via Getty Images

Foto: NurPhoto via Getty Images

Este viernes 1 de julio, Meta anunció que trabaja en una nueva opción para Instagram, la cual busca convertir todos los videos que se publiquen en ‘reels’, una herramienta a la que ya están teniendo acceso algunos usuarios.

De acuerdo a la información confirmada por la compañía a TechCrunch, la red social busca impulsar el formato de ‘reel’, el cual consiste en videos cortos de 15 segundos en los que se pueden hacer ediciones de audio o aplicar diferentes tipos de efectos y de filtros.

Con este cambio, desde la compañía fundada por Mark Zuckerberg se planea “simplificar y mejorar la experiencia de video” en Instagram, para que otros usuarios puedan descubrir y compartir estos contenidos, como señaló recientemente un portavoz.

Tal y como lo adelantó el consultor de sus redes sociales, Matt Navarra, a través de su cuenta oficial de Twitter, la red social ahora presenta una notificación mediante la cual avisa a los usuarios que todas las publicaciones de video se compartirán como ‘reels’.

A continuación, se detallan las características de esta opción, que permite modificar y mejorar el contenido con música, diferentes efectos y una gran variedad de herramientas para poder editar estos videos a gusto.

Además, gracias a esta funcionalidad, quedó claro que cualquier usuario podrá tomar un video y utilizar su audio original para crear un ‘reel’, siempre que este se haya publicado en una cuenta pública, ya.

Asimismo, cualquier otro miembro de la red social podrá generar un ‘remix’ con dicho ‘reel’ y descargarlo. Eso, en el caso de que el autor de este carrete no desactive esta opción.

Es decir, si un usuario con cuenta pública no quiere que otros usuarios, públicos o privados, puedan hacer un ‘remix’ con su contenido, podrá desactivar esta opción desde el apartado de Configuración y así blindar la originalidad de sus publicaciones o contenidos. No obstante, estos creadores de contenido también tendrán la posibilidad de desactivar esta función de forma individual, seleccionando quienes sí o no pueden hacer uso de su reels en cada uno de ellos.

Por el contrario, para las cuentas configuradas como privadas, los ‘reels’ solo serán visibles para sus seguidores, no pudiendo tener acceso a ellas otros usuarios a quienes se les haya denegado la solicitud de seguimiento.

Por el momento, se desconoce si Instagram planea implementar esta modificación próximamente, ni cuántas personas están teniendo acceso a esta opción, en fase de pruebas.

Desde TechCrunch recuerdan que esta nueva estrategia de la compañía llega tan solo unos meses después de que Meta revelase que los ‘reels’ ahora representan más del 20 por ciento del tiempo que las personas le dedican a la red social.

También lo hace días después de que comenzase a probar un nuevo diseño de su ‘feed’ para ofrecer el contenido en pantalla completa, con un estilo muy similar al que ahora ofrece TikTok.

“Queremos que sea más fácil”: ¿qué alista la app?

Instagram comenzará a probar un nuevo diseño de su feed para ofrecer el contenido en pantalla completa, muy similar al formato de TikTok, un movimiento con el que busca dar mayor protagonismo a los videos y las imágenes que se incluyen en esta sección.

El CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, ha anunciado el inicio de estas pruebas a través de su cuenta de Instagram, en la que ha compartido un video en sus Historias en el que muestra cómo funciona el diseño de pantalla completa en vertical del feed.

“Queremos que sea más fácil descubrir contenido y conectar con amigos”, ha indicado en esta demostración, donde se puede ver un video con el nombre del usuario que lo ha publicado, seguido de la descripción, en la parte inferior de la pantalla.

*Con información de Europa Press.