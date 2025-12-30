Tecnología

Instalando paneles solares, estos son los aparatos eléctricos que puede usar sin temor a que se dispare el consumo de energía

La energía solar se perfila como una solución inteligente y sostenible para el presente y el futuro de los hogares.

Redacción Tecnología
30 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
Los paneles solares son una alternativa efectiva para quienes buscan ahorrar energía.
Los paneles solares son una alternativa efectiva para quienes buscan ahorrar energía. Foto: Getty Images

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios en la actualidad es el consumo de energía que pueden generar los electrodomésticos y dispositivos del hogar, especialmente cuando hay varios en uso y no se manejan de manera responsable. Esta situación suele reflejarse directamente en la factura de electricidad a fin de mes, lo que puede convertirse en un duro golpe para el bolsillo.

Si bien los expertos recomiendan adoptar hábitos responsables —como no dejar los equipos encendidos cuando no se utilizan o desconectarlos al ausentarse de casa por varios días para evitar el consumo fantasma—, el avance de la tecnología ha dado paso a alternativas mucho más eficientes y prácticas a largo plazo.

Una de ellas son los paneles solares, dispositivos diseñados para captar la energía proveniente del sol y transformarla en electricidad utilizable para hogares, empresas e incluso grandes industrias. Su uso se ha popularizado en los últimos años debido al creciente interés por reducir el consumo de energía convencional, disminuir costos y apostar por fuentes renovables que contribuyan al cuidado del medioambiente.

La energía solar se ha convertido en una de las alternativas más eficientes y sostenibles para generar electricidad.
La energía solar se ha convertido en una de las alternativas más eficientes y sostenibles para generar electricidad. Foto: Getty Images

Estos paneles están compuestos por celdas fotovoltaicas, generalmente fabricadas con silicio, un material capaz de generar electricidad al recibir radiación solar. Este proceso, conocido como efecto fotovoltaico, permite convertir la luz del sol en energía eléctrica de forma limpia y sostenible.

Si quiere evitar que su consumo de energía se dispare, estos son los aparatos que debería desconectar antes de viajar por Año Nuevo

En ese sentido, cada vez más personas muestran interés en instalar este tipo de sistemas en sus casas debido a los múltiples beneficios que ofrecen. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes gira en torno a qué electrodomésticos pueden funcionar con energía solar. De acuerdo con AutoSolar, en su sitio web, la lista es extensa y contempla más aparatos de los que comúnmente se piensa.

Podemos clasificar a los electrodomésticos del hogar en tres tipos. Estos son los de bajo consumo, los de medio consumo y los de alto consumo. Dependiendo del listado de aparatos electrónicos que busquemos alimentar, se determina el tamaño del sistema fotovoltaico y la cantidad de paneles fotovoltaicos a necesitar”, explican.

Electrodomésticos de bajo consumo

  • Cargadores de celulares
  • Televisores pequeños
  • Laptops y tablets
  • Radios
  • Focos LED
  • Cámaras de seguridad

Electrodomésticos de consumo medio

  • Microondas de bajo consumo
  • Licuadoras
  • Lavadoras pequeñas
  • Televisores medianos
  • Refrigeradoras pequeñas o medianas
  • Computadores
  • Equipos de sonido

Electrodomésticos de alto consumo

  • Aire acondicionado
  • Cocinas eléctricas
  • Lavadoras de mayor capacidad
  • Congeladoras
  • Herramientas eléctricas
  • Termas eléctricas
  • Hornos eléctricos
El modo “stand-by” representa un gasto adicional que suele pasar desapercibido.
El modo "stand-by" representa un gasto adicional que suele pasar desapercibido. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los electrodomésticos mencionados representan solo una parte de los muchos dispositivos que pueden funcionar con una instalación de paneles solares fotovoltaicos. No obstante, la viabilidad de su uso depende de las características y del consumo energético de cada vivienda, por lo que resulta indispensable realizar un cálculo previo y detallado de las necesidades reales del hogar.

Este análisis permite dimensionar correctamente el sistema solar, optimizar su rendimiento y garantizar que la energía generada sea suficiente para cubrir la demanda cotidiana sin inconvenientes.

