Inteligencia artificial permite descubrir nuevas figuras en las Líneas de Nazca

Google Fotos ahora es capaz de identificar a las personas en las imágenes, aunque estén de espaldas

Cuando una fotografía incluye a un usuario de espaldas o en una posición en la que no se puede ver bien su rostro, la aplicación no incluye a personas etiquetadas, ni permite añadir etiquetas de forma manual, ya que no identifica a ningún ser humano y, por tanto, no lo considera necesario.