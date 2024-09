iOS 18: ¿Qué pasa si decide no instalar la última actualización en su iPhone?

Entre las funciones nuevas se destaca una en particular y es la herramienta que permite borrar personas y objetos no deseados dentro de las imágenes, es bastante similar al borrador mágico de Google.

En la nueva actualización al iOS 18.1, los usuarios podrán acceder a la función Clean Up, esta herramienta le permitirá al usuario no solo borrar objetos de sus fotografías, sino también recrear el fondo de manera bastante natural para que no se vea alguna diferencia durante la edición misma.