Jian changmaensis, la extraña criatura que descubrieron los científicos: señalan que era el terror de las aves

Este jueves, la revista Annals of Carnegie Museum presentó que, en un rincón remoto del noroeste de China, lo que antes era un paraíso exclusivo de aves prehistóricas ha revelado un secreto guardado por 120 millones de años.

Un fósil sería la primera prueba directa para que científicos puedan resolver un misterio de 180 años

Un equipo de investigadores ha identificado a un nuevo protagonista en la Cuenca de Changma: el Jian changmaensis, un dinosaurio que rompe con la tranquilidad de este antiguo ecosistema y se posiciona como un posible depredador letal para sus parientes alados.

Un hallazgo inesperado en la “tierra de los pájaros”

Durante décadas, la Formación Xiagou en la provincia de Gansu ha sido famosa por ser un cementerio de aves. Se han recuperado más de cien esqueletos de pájaros antiguos, especialmente de una especie llamada Gansus yumenensis, pero nunca se había encontrado un dinosaurio que no fuera un ave propiamente dicha en esa zona.

Un brazo fosilizado permitió identificar a una especie nunca antes vista en la Formación Xiagou. Foto: ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM

El descubrimiento del Jian changmaensis cambia la historia, ya que es el primer dinosaurio carnívoro de su tipo (un terópodo no aviar) hallado en estos sedimentos. El fósil consiste en un brazo izquierdo y parte del hombro perfectamente articulados, lo que ha permitido a los científicos reconstruir cómo vivía este animal.

¿Quién era este nuevo habitante?

El Jian pertenece a la familia de los microraptorinos, un grupo de dinosaurios estrechamente emparentados con las aves que se caracterizaban por ser pequeños, ágiles y estar cubiertos de plumas. Su nombre tiene un origen poético: “Jian” hace referencia a un ave mítica de la mitología china que solo tiene un ala, lo cual alude a su naturaleza mitad dinosaurio, mitad ave, y al hecho de que solo se recuperó un brazo del fósil.

Aunque era de tamaño mediano comparado con otros de su especie, este animal poseía características únicas en sus huesos que lo hacían destacar. Por ejemplo, tenía un hueso en el hombro llamado coracoides que era inusualmente largo, lo que sugiere una musculatura potente para sus extremidades.

Diseñado para la caza aérea

Lo que más intriga a los paleontólogos es la anatomía de sus brazos. Los investigadores utilizaron tecnología avanzada de escaneo (laminografía computarizada) para observar el interior de los huesos sin dañarlos. Descubrieron que el jian tenía articulaciones en el codo muy similares a las de las aves modernas, lo que le habría permitido realizar movimientos complejos con sus extremidades.

Sus articulaciones sorprendieron a los científicos por su parecido con las de los pájaros modernos. Foto: ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM

Además, al ser un pariente cercano del famoso Microraptor (un dinosaurio que tenía cuatro alas y podía planear o volar), es muy probable que el Jian también tuviera habilidades aéreas. Esta capacidad de desplazarse por el aire, sumada a su parentesco con animales de los que se sabe que comían aves, lo convierte en el principal sospechoso de haber sido el “terror” de los cielos de Changma.

Un eslabón clave en el rompecabezas prehistórico

La importancia del Jian changmaensis va más allá de su dieta. Su presencia en esta región demuestra que los dinosaurios con plumas estaban mucho más extendidos por China de lo que se pensaba originalmente.

Hasta ahora, este tipo de criaturas se encontraban principalmente en el noreste del país, pero este hallazgo en Gansu conecta dos ecosistemas diferentes y ayuda a entender cómo estos animales se adaptaron y dominaron diversos entornos durante el período Cretácico.

En un mundo donde las aves empezaban a florecer, el Jian nos recuerda que la evolución siempre guarda un as bajo la manga en la lucha por la supervivencia.