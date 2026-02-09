Astronomía

La fecha exacta del asombroso fenómeno astronómico que cambiará cómo vemos los planetas: estos países deben estar preparados

El fenómeno es más evidente poco después del anochecer, cuando los planetas se encuentran sobre el horizonte y no se ven afectados por la luz del sol.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
9 de febrero de 2026, 2:26 p. m.
Los momentos ideales de observación son poco después del anochecer o antes del amanecer, cuando el cielo está oscuro y los planetas se destacan mejor.
Los momentos ideales de observación son poco después del anochecer o antes del amanecer, cuando el cielo está oscuro y los planetas se destacan mejor. Foto: Getty Images/iStockphoto

Febrero es un mes lleno de fenómenos astronómicos que comienzan a notarse desde sus primeros días y se irán observando a lo largo de las semanas siguientes. Incluso, en algunas regiones del mundo, se destacará un eclipse solar anular.

Uno de los eventos más llamativos será una alineación de planetas, visible desde aproximadamente el 20 de febrero hasta principios de marzo, especialmente poco después del anochecer. Durante este espectáculo:

  • Venus, Mercurio y Saturno se podrán ver juntos sobre el horizonte occidental.
  • Neptuno estará cerca de Saturno, pero requerirá telescopio o binoculares para ser observado.
  • Júpiter se ubicará en el cielo oriental.
  • Urano aparecerá en el sur, cerca del cúmulo de las Pléyades, también necesitando instrumentos para verlo.
Alineación planetaria
Habrá un evento de alineación de planetas, visible desde aproximadamente el 20 de febrero hasta principios de marzo. Foto: Getty Images

¿Qué es una alineación planetaria?

Según la NASA: “‘Desfile de planetas’ no es un término técnico en astronomía, y ‘alineación de planetas’ puede referirse a varios fenómenos diferentes. A medida que los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol, ocasionalmente se alinean en el espacio en eventos llamados oposiciones y conjunciones. Una alineación planetaria también puede referirse a una alineación aparente en nuestro cielo de un planeta con otros planetas, con la Luna o con estrellas brillantes.”

Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

En otras palabras, los planetas siempre se ven a lo largo de una línea en el cielo llamada eclíptica, porque orbitan en un mismo plano alrededor del Sol. Lo especial de una alineación planetaria no es que ocurra, sino que permite observar varios planetas al mismo tiempo a simple vista.

Tecnología

La NASA y SpaceX posponen el lanzamiento de la misión Crew-12 por mal clima: esta es la nueva fecha de despegue

Tecnología

Cómo pedirle a ChatGPT que convierta gratis una foto en caricatura según su profesión y gustos para compartir en redes sociales

Tecnología

A pocos días de llegar a la Tierra, este es el cometa que podría brillar intensamente y verse incluso de día

Tecnología

Mensajes temporales en redes sociales: estudio advirtió el riesgo silencioso que amenazaría la intimidad de los menores

Tecnología

Nunca diga esta palabra al contestar una llamada spam porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

Tecnología

Si encontró un enlace roto o que no funciona, así puede recuperar información perdida en internet

Tecnología

Su router wifi podría estar espiándolo y siguiendo su actividad en internet en tiempo real mediante este peligroso ataque

Deportes

Colombia sale con tres cambios: titular confirmada para la semifinal del Mundial Sub-20

Deportes

Siete cambios en la Selección Colombia: esta sería la nómina titular para enfrentar a Canadá

Tecnología

Alineación planetaria en agosto 2025: cuándo puede ver el desfile de seis planetas en el cielo nocturno

Para verlos, los planetas deben estar al menos a unos pocos grados sobre el horizonte, siendo ideal 10 grados o más, ya que la atmósfera y obstáculos como edificios o árboles dificultan la visibilidad de objetos celestes bajos, especialmente durante el resplandor del atardecer o antes del amanecer.

Las alineaciones de cuatro o cinco planetas visibles a simple vista ocurren cada pocos años. Marte, Júpiter y Saturno suelen verse con frecuencia, pero la inclusión de Venus y Mercurio —que solo se observan brevemente cerca del atardecer o amanecer— hace que estas alineaciones sean especialmente destacables.

A partir de la 5:30 p.m se podrá observar la alienación de planetas.
Febrero es un mes con varios fenómenos astronómicos. Foto: Getty Images

Estos desfiles planetarios no ocurren en un solo día; pueden observarse durante varias semanas, ofreciendo una rara oportunidad de apreciar varios planetas simultáneamente en el cielo.

Es importante tener en cuenta que la fecha exacta del máximo acercamiento puede variar según la ubicación. Para algunas ciudades, la mejor observación se dará unos días antes o después del 28 de febrero.

Científicos lanzan alarmante predicción sobre el fin del mundo que podría cumplirse en muy poco tiempo

Mejores fechas para observar el desfile planetario

  • São Paulo: 25 de febrero
  • Atenas, Nueva York, Ciudad de México, Tokio: 28 de febrero
  • Pekín, Berlín, Londres, Mumbai: 1 de marzo
  • Reikiavik: 2 de marzo

El evento será visible desde la mayor parte del mundo, incluyendo Colombia, España, gran parte de Europa, Estados Unidos y otras regiones. Los aficionados al cielo tendrán la oportunidad de disfrutar de esta rara alineación planetaria durante la noche. Para aprovechar al máximo la experiencia, se recomienda elegir un lugar con poca contaminación lumínica y observar el fenómeno poco después del anochecer.

Más de Tecnología

Tripulación de Crew-12 espera en cuarentena mientras se ajusta el lanzamiento hacia la Estación Espacial.

La NASA y SpaceX posponen el lanzamiento de la misión Crew-12 por mal clima: esta es la nueva fecha de despegue

Los momentos ideales de observación son poco después del anochecer o antes del amanecer, cuando el cielo está oscuro y los planetas se destacan mejor.

La fecha exacta del asombroso fenómeno astronómico que cambiará cómo vemos los planetas: estos países deben estar preparados

La tendencia de crear fotos caricaturescas se ha popularizado en los últimos días a través de las redes sociales.

Cómo pedirle a ChatGPT que convierta gratis una foto en caricatura según su profesión y gustos para compartir en redes sociales

Astrónomos del mundo se preparan para el acercamiento de 3I/ATLAS, un visitante que podría revelar nuevos secretos del espacio.

A pocos días de llegar a la Tierra, este es el cometa que podría brillar intensamente y verse incluso de día

A teenager scrolls through social media on her phone in the Spanish Basque city of San Sebastian on February 4, 2026. Spain will seek to ban social media for under-16s to protect them from harmful content such as pornography and violence, Prime Minister Pedro Sanchez said yesterday, drawing a furious response from X owner Elon Musk. Telegram founder Pavel Durov today joined fellow tech tycoon Elon Musk in slamming Spanish Prime Minister Pedro Sanchez over his "dangerous" plan to ban social media for under-16s. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Mensajes temporales en redes sociales: estudio advirtió el riesgo silencioso que amenazaría la intimidad de los menores

Las robollamadas pueden tener fines fraudulentos que ponen en riesgo la seguridad digital de los usuarios.

Nunca diga esta palabra al contestar una llamada spam porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

Estos enlaces inactivos, conocidos como “enlaces rotos o perdidos”, suelen generar molestia en el lector.

Si encontró un enlace roto o que no funciona, así puede recuperar información perdida en internet

Un simple descuido del usuario puede ser suficiente para abrir la puerta a un ataque, lo que hace que la seguridad digital sea cada vez más crítica.

Su router wifi podría estar espiándolo y siguiendo su actividad en internet en tiempo real mediante este peligroso ataque

John Xu, creador del canal I Build Stuff, se ha vuelto protagonista de uno de los desarrollos tecnológicos más comentados.

¿El fin del paraguas tradicional? El invento que podría cambiar la forma de caminar bajo la lluvia

La versión más pequeña y económica del catálogo 2016 entra en la categoría de productos obsoletos.

Apple se la juega y se prepara para el lanzamiento del iPhone 17e: nuevas funciones y precio sorprenden

Noticias Destacadas