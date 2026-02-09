La fecha exacta del asombroso fenómeno astronómico que cambiará cómo vemos los planetas: estos países deben estar preparados

Febrero es un mes lleno de fenómenos astronómicos que comienzan a notarse desde sus primeros días y se irán observando a lo largo de las semanas siguientes. Incluso, en algunas regiones del mundo, se destacará un eclipse solar anular.

Uno de los eventos más llamativos será una alineación de planetas, visible desde aproximadamente el 20 de febrero hasta principios de marzo, especialmente poco después del anochecer. Durante este espectáculo:

Venus, Mercurio y Saturno se podrán ver juntos sobre el horizonte occidental.

Neptuno estará cerca de Saturno, pero requerirá telescopio o binoculares para ser observado.

Júpiter se ubicará en el cielo oriental.

Urano aparecerá en el sur, cerca del cúmulo de las Pléyades, también necesitando instrumentos para verlo.

Habrá un evento de alineación de planetas, visible desde aproximadamente el 20 de febrero hasta principios de marzo. Foto: Getty Images

¿Qué es una alineación planetaria?

Según la NASA: “‘Desfile de planetas’ no es un término técnico en astronomía, y ‘alineación de planetas’ puede referirse a varios fenómenos diferentes. A medida que los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol, ocasionalmente se alinean en el espacio en eventos llamados oposiciones y conjunciones. Una alineación planetaria también puede referirse a una alineación aparente en nuestro cielo de un planeta con otros planetas, con la Luna o con estrellas brillantes.”

En otras palabras, los planetas siempre se ven a lo largo de una línea en el cielo llamada eclíptica, porque orbitan en un mismo plano alrededor del Sol. Lo especial de una alineación planetaria no es que ocurra, sino que permite observar varios planetas al mismo tiempo a simple vista.

Para verlos, los planetas deben estar al menos a unos pocos grados sobre el horizonte, siendo ideal 10 grados o más, ya que la atmósfera y obstáculos como edificios o árboles dificultan la visibilidad de objetos celestes bajos, especialmente durante el resplandor del atardecer o antes del amanecer.

Las alineaciones de cuatro o cinco planetas visibles a simple vista ocurren cada pocos años. Marte, Júpiter y Saturno suelen verse con frecuencia, pero la inclusión de Venus y Mercurio —que solo se observan brevemente cerca del atardecer o amanecer— hace que estas alineaciones sean especialmente destacables.

Febrero es un mes con varios fenómenos astronómicos. Foto: Getty Images

Estos desfiles planetarios no ocurren en un solo día; pueden observarse durante varias semanas, ofreciendo una rara oportunidad de apreciar varios planetas simultáneamente en el cielo.

Es importante tener en cuenta que la fecha exacta del máximo acercamiento puede variar según la ubicación. Para algunas ciudades, la mejor observación se dará unos días antes o después del 28 de febrero.

Mejores fechas para observar el desfile planetario

São Paulo: 25 de febrero

Atenas, Nueva York, Ciudad de México, Tokio: 28 de febrero

Pekín, Berlín, Londres, Mumbai: 1 de marzo

Reikiavik: 2 de marzo

El evento será visible desde la mayor parte del mundo, incluyendo Colombia, España, gran parte de Europa, Estados Unidos y otras regiones. Los aficionados al cielo tendrán la oportunidad de disfrutar de esta rara alineación planetaria durante la noche. Para aprovechar al máximo la experiencia, se recomienda elegir un lugar con poca contaminación lumínica y observar el fenómeno poco después del anochecer.