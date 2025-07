La función del celular más ignorada por los usuarios, según la inteligencia artificial

Los celulares han transformado profundamente la manera en que las personas interactúan entre sí y realizan sus actividades cotidianas. Estos dispositivos, que comenzaron como simples herramientas de comunicación, se han consolidado como piezas fundamentales en la rutina diaria, no solo en el ámbito personal sino también en el profesional, gracias a su versatilidad para facilitar la comunicación, proporcionar información y ofrecer entretenimiento.

A pesar de su evolución constante, la función principal de los celulares continúa siendo la comunicación. Sin embargo, esta ya no se limita únicamente a llamadas o mensajes de texto. En la actualidad, los usuarios pueden interactuar a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, que permiten el envío de textos, notas de voz, imágenes, videos y la realización de videollamadas.

Más allá de estas funciones esenciales, los teléfonos móviles incorporan una serie de características predeterminadas diseñadas para facilitar la vida diaria. No obstante, algunas de estas utilidades han sido cuestionadas en cuanto a su verdadera relevancia. Tal es el caso de la linterna, una función que, según un análisis realizado por inteligencia artificial y citado por el portal especializado Computer Hoy , se considera una de las menos prioritarias dentro del amplio abanico de prestaciones que ofrecen los dispositivos actuales.

La linterna, cuya función se limita a emitir luz mediante el flash del smartphone , resulta útil en contextos específicos, como apagones, búsqueda de objetos en la oscuridad o recorridos por zonas con iluminación deficiente. Sin embargo, su uso es esporádico y no representa una herramienta de uso cotidiano como sí lo son la cámara, la conexión a internet, las aplicaciones de mensajería o los sistemas de navegación GPS, elementos que han adquirido una relevancia central en la vida digital contemporánea.

Cabe precisar que catalogar la linterna como una herramienta “menos importante” no implica que carezca de utilidad. Al contrario, ha demostrado ser práctica en situaciones puntuales. No obstante, su funcionalidad limitada no representa un criterio determinante a la hora de adquirir un dispositivo o evaluar la calidad de un modelo específico.