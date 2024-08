La herramienta de Apple que ayuda a los usuarios a rastrear objetos perdidos; podría usarse con fines delictivos

Sin embargo, personas inescrupulosas estarían usando esta herramienta para cometer acciones delictivas. Su uso ha despertado preocupación en seguridad y privacidad de las personas, colocándolos en riesgo y más cuando las intenciones no son tan inofensivas. Estos dispositivos, pensados para simplificar la vida cotidiana, se han convertido en una herramienta potencial para el acecho y el seguimiento no autorizado.

Los AirTags fueron lanzados como una solución práctica para localizar objetos extraviados, como llaves, mochilas o carteras. Su capacidad para integrarse con la red Find My de Apple y su diseño compacto los hacen una opción adecuada para aquellos que desean mantener sus pertenencias a salvo. No obstante, este mismo diseño ha abierto la puerta a un uso malintencionado.

Los peligros de los AirTags de Apple

Adicionalmente, aunque Apple ha implementado medidas para mitigar estos riesgos, como alertas en el celular que notifican la presencia de un AirTag no reconocido cerca, estas soluciones no son infalibles. Además, los usuarios de Android, que no cuentan con las mismas protecciones, son particularmente vulnerables, ya que pueden no recibir ninguna advertencia si están siendo rastreados.