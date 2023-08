La historia del observador colombiano que persigue el Récord Guinness en memorización de estrellas

Tras el Récord Guinness

Una por una, Gonzalo fue saltando entre estrellas y, en efecto, había memorizado sus nombres . Este logro no es nada sencillo teniendo en cuenta que muchas estrellas no tienen nombres convencionales, por ejemplo, hay varias cuya denominación se compone de dos letras y hasta seis dígitos.

“Yo identifico el cielo. No son diez; son 9.110 estrellas. No puedo dar una cifra exacta, puede ser que me presente al Guinness y maneje 8.700 (...). Estoy listo, necesitamos fecha (...). Es necesario buscar un espacio donde deje de trabajar para ir a generar el Guinness. El deseo es empezarlo. Puede que no logre las 9.110 estrellas, pero yo creo que un récord de 8.000 ya es maravilloso”, dijo Gonzalo en diálogo con SEMANA.