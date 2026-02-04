Salud

La millonaria cifra que requiere la OMS para responder a 36 emergencias en todo el mundo en 2026

El organismo señaló que el año pasado apoyó a 30 millones de personas y se administraron vacunas vitales a 5,3 millones de niños.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 12:19 a. m.
OMS
OMS Foto: AP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llevado a cabo su tradicional llamamiento anual, a través del que ha solicitado para el presente año casi mil millones de dólares (unos 850 millones de euros) para responder a 36 emergencias en todo el mundo, incluidas 14 de grado 3 que requieren el máximo nivel de respuesta organizativa.

Según ha indicado este organismo internacional, el objetivo de este reclamo es garantizar que millones de personas que viven en crisis humanitarias y conflictos puedan acceder a la atención sanitaria. En este sentido, en 2025, se apoyó a 30 millones de personas y se administraron vacunas vitales a 5,3 millones de niños.

Junto a ello, la OMS ha señalado que el año pasado se facilitaron 53 millones de consultas de salud, se apoyó a más de 8.000 centros de salud y se ayudó al despliegue de 1.370 clínicas móviles. Todo porque estas emergencias abarcan crisis humanitarias repentinas y prolongadas donde las necesidades sanitarias son críticas.

“Este llamamiento es un llamado a apoyar a las personas que viven en situaciones de conflicto, desplazamiento y desastre, para brindarles no solo servicios, sino también la confianza de que el mundo no les ha dado la espalda”, ha declarado el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien considera que esta es “una inversión estratégica en salud y seguridad”.

Tecnología

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

Tecnología

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

Tecnología

Anuncian nueva investigación a la red social X en Reino Unido, esta es la razón

Tecnología

El “norte” ya no es donde se creía: el fenómeno magnético que está obligando a reprogramar la tecnología mundial

Tecnología

Ni bloquear ni colgar las llamadas spam: la forma correcta de acabar con esos molestos números para que no vuelvan a llamarlo

Tecnología

Si recibe un mensaje pidiendo estos 6 números, bloquee el chat o cuelgue la llamada inmediatamente

Tecnología

Google se quedó con Siri: la decisión que redefinió el futuro de la IA en Apple

Salud

Cerca del 40% de casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse, según estudio de la OMS

Mundo

Director de la OMS dice que los motivos de Estados Unidos para retirarse de la agencia son “falsos”

Noticias Estados Unidos

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

Cerca del 40% de casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse, según estudio de la OMS

A juicio del máximo representante de este organismo, quien considera que el acceso a la atención médica “restaura la dignidad, estabiliza a las comunidades y ofrece un camino hacia la recuperación”, el llamamiento de 2026 “llega en un momento de convergencia de presiones globales”. “Los conflictos prolongados, el impacto creciente del cambio climático y los brotes recurrentes de enfermedades infecciosas impulsan una creciente demanda de apoyo para emergencias sanitarias”, lamenta.

Caída de la financiación

Al respecto, la OMS ha recordado que, en 2025, la financiación humanitaria cayó por debajo de los niveles de 2016, con lo que solo se pudo llegar a un tercio de los 81 millones de personas que originalmente estaban previstos para recibir asistencia sanitaria humanitaria.

En la actualidad, este organismo cree que las áreas prioritarias de respuesta de emergencia incluirán Afganistán, la República Democrática del Congo, Haití, Myanmar, el territorio palestino ocupado, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, la República Árabe Siria, Ucrania y Yemen, así como los brotes actuales de cólera y mpox.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Foto: AP

“Toda crisis humanitaria es una crisis sanitaria”, ha manifestado, por su parte, el copresidente del evento de lanzamiento, el Embajador Noel White, quien es Representante Permanente de Irlanda ante la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, mientras que la otra copresidenta, Marita Sorheim-Rensvik, quien es Representante Permanente Adjunta de Noruega ante la ONU en la misma ciudad suiza, ha declarado que “la OMS sigue siendo indispensable”, ya que “protege la salud”.

Director de la OMS dice que los motivos de Estados Unidos para retirarse de la agencia son “falsos”

Así, esta organización ha mostrado su apuesta por mantener en funcionamiento las instalaciones sanitarias esenciales, la entrega de suministros médicos de emergencia y atención de traumatismos, así como prevenir y responder a los brotes. Junto a ello, aboga por restablecer la inmunización sistemática y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, materna e infantil en entornos frágiles y afectados por conflictos.

Por último, y al hilo de estas medidas, la OMS ha aclarado que esta y sus socios “se han visto obligados a tomar decisiones difíciles para priorizar las intervenciones más críticas”, de modo que “lo que resta son las actividades de mayor impacto”.

*Con información de Europa Press

VER MÁS

OMSSalud

Más de Tecnología

El chatbot Grok amplía su alcance y llega a Android, donde los usuarios pueden registrarse antes de su lanzamiento oficial.

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

El éxito del empresario estaría ligado a una disciplina personal aplicada durante años.

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

La millonaria cifra que requiere la OMS para responder a 36 emergencias en todo el mundo en 2026

Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.

Anuncian nueva investigación a la red social X en Reino Unido, esta es la razón

Millones de celulares y autos dependen del campo magnético para orientarse.

El “norte” ya no es donde se creía: el fenómeno magnético que está obligando a reprogramar la tecnología mundial

Expertos advierten que los ciberdelincuentes compran o roban información para reforzar sus mentiras.

Ni bloquear ni colgar las llamadas spam: la forma correcta de acabar con esos molestos números para que no vuelvan a llamarlo

Muchos robos de cuentas comienzan con un mensaje que aparenta ser un trámite normal.

Si recibe un mensaje pidiendo estos 6 números, bloquee el chat o cuelgue la llamada inmediatamente

Apple usará modelos de Gemini como base de su nueva Siri y Apple Intelligence.

Google se quedó con Siri: la decisión que redefinió el futuro de la IA en Apple

Existen tipos de franjas horarias en las que el precio del consumo varía.

Un error que sale caro: este pequeño aparato de la casa podría elevar el consumo en la factura de la luz

Avances en simulaciones permiten comprender mejor qué ocurre en el interior del planeta más grande del sistema solar.

Más allá de la Gran Mancha Roja: científicos descubren que el verdadero misterio de Júpiter está en sus profundidades

Noticias Destacadas