La nueva era del fútbol: la revolucionaria apuesta tecnológica que la FIFA estrenará en el Mundial 2026

Cientos de futbolistas transformados en avatares digitales, asistentes técnicos impulsados por inteligencia artificial, reconstrucciones de partidos en 3D y un balón equipado con tecnología de última generación. El Mundial de 2026 se perfila como el escenario donde la FIFA presentará una nueva era de innovaciones tecnológicas destinadas a revolucionar el fútbol.

¿Listo para el Mundial 2026? Así puede optimizar la imagen de su televisor para disfrutar los partidos con máxima calidad

Con el doble objetivo de mejorar las decisiones arbitrales y reducir la brecha tecnológica para todos los protagonistas, incluidos los aficionados, el órgano rector del balompié se prepara para poner a prueba su robustecido ecosistema digital en la primera Copa del Mundo con 48 equipos.

“Estamos garantizando que la innovación beneficie a cada jugador, a cada equipo y a cada aficionado en cualquier lugar del mundo”, anticipó el lunes Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al presentar las herramientas que potenciarán el torneo en México, Canadá y Estados Unidos (11 de junio-19 de julio).

La sostenibilidad empieza a convertirse en uno de los grandes retos del fútbol mundial. Foto: Getty Images

El arbitraje del futuro

La revolución tecnológica más visible del Mundial llegará al arbitraje, explicó un panel de la FIFA a periodistas, incluido un reportero de la AFP.

La FIFA implementará su versión más reciente del fuera de lugar semiautomatizado, que permite a los árbitros asistentes recibir alertas en tiempo real cuando se detecten posiciones adelantadas claras.

Para hacerlo posible, el sistema recogerá información de 15 cámaras instaladas en cada uno de los 16 estadios y de datos generados por Trionda, la pelota inteligente de Adidas que tendrá un sensor que registra posición, giro e impactos 500 veces por segundo.

Balón Trionda que se usará en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Esos datos permiten, por ejemplo, identificar con precisión el instante exacto en que un jugador toca la pelota, una referencia clave para marcar los fuera de juego y que antes se medía con cuadros secuenciales de video.

También podría ser útil para revisar acciones complejas, como determinar si el balón abandonó el rectángulo.

Johannes Holzmüller, director de Innovación de la FIFA, explicó que el margen para emitir alertas se redujo significativamente en los últimos tres años. “Empezamos con 50 centímetros y vamos en 10 centímetros. Todo lo que sea más de 10 centímetros se alerta al juez como un offside”.

Mundial 2026: así operan las páginas falsas que imitan a la FIFA para robar datos bancarios y estafar a usuarios

Jugadores en 3D

La otra gran novedad será el escaneo digital de los 1.248 futbolistas convocados para la competición.

Con esos datos, la FIFA creará modelos digitales con “dimensiones exactas a nivel milimétrico” y recreará digitalmente partidos completos, explicó Arthur Hu, vicepresidente sénior de Lenovo, socio tecnológico oficial del organismo.

Esta innovación permitirá monitorear el movimiento de los futbolistas cuando corran a máxima velocidad o queden ocultos con otros jugadores, habituales desafíos arbitrales para jugadas de offside.

Los modelos tridimensionales también recrearán jugadas polémicas, con el realismo de un videojuego de última generación, para ayudar a los espectadores a comprender ciertas decisiones arbitrales.

Trofeo del Mundial y jugadores de la Selección. Foto: Getty Images

Pese a los avances, “la decisión final sigue siendo del asistente”, aclaró Holzmüller.

Un asistente técnico para todos

La infraestructura de datos alimentará Football AI Pro, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la FIFA y por la tecnológica china.

Basada en inteligencia artificial generativa, esta plataforma hará las veces de un asistente técnico avanzado que responde preguntas futboleras, elabora informes tácticos, resume partidos y produce análisis estadísticos y visuales para las selecciones participantes.

“La inteligencia artificial ya juega un papel fundamental en el análisis y la preparación de partidos. Proveer esta tecnología a todos los equipos y que puedan usarla sin expertos adicionales es lo mínimo que podemos hacer”, explicó Holzmüller.

Basada en inteligencia artificial generativa, esta plataforma hará las veces de un asistente técnico avanzado. Foto: Getty Images

Enfatizó en el propósito de reducir una brecha histórica del fútbol internacional, donde muchas federaciones pequeñas no tienen departamentos especializados y herramientas sofisticadas de análisis.

“En este deporte dependerá de cómo la usan y ver si es una ventaja o no”, añadió.

El sistema se apoya en Football Language Model, un modelo especializado que analiza cientos de millones de puntos de datos para arrojar resultados en texto, video, gráficos y vistas 3D.

La herramienta, disponible en múltiples idiomas, la podrán usar las selecciones para análisis previos y posteriores a los encuentros, pero no durante los partidos.

Mundial 2026 | El simulador con el que usted puede jugar y atinar hasta que haya campeón

Por el espectáculo

La tecnología también llegará a Norteamérica para transformar la experiencia de los aficionados y periodistas durante la transmisión del torneo.

En la Copa se estrenará una renovada Referee View, la cámara corporal fijada a los árbitros que permite observar el partido desde su perspectiva.

La FIFA y Lenovo estrenarán en ella un sistema de estabilización que reduce en 70% el exceso de vibración de las imágenes.

La recreación tridimensional, gracias a cámaras y sensores distribuidos en los estadios, se podrá disfrutar en repeticiones de la transmisión oficial o en posteriores análisis de acciones de juego desde cualquier ángulo, incluso desde la perspectiva del portero o del árbitro.

*Con información de AFP.