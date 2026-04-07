La tecnología que cambiaría todo: el invento que permitiría misiones tripuladas más rápidas a Marte

Un desarrollo reciente podría marcar un antes y un después en la exploración espacial. La corporación estatal rusa Rosatom presentó un prototipo de motor de plasma eléctrico basado en tecnología de aceleración magnética.

Este sistema innovador tendría la capacidad de acortar significativamente los tiempos de viaje hacia Marte, reduciéndolos de varios meses a apenas entre 30 y 60 días, lo que abriría nuevas posibilidades para misiones tripuladas más eficientes.

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El funcionamiento del motor se basa en la aceleración de partículas cargadas mediante un campo eléctrico de alto voltaje, combinado con un campo magnético que genera un empuje continuo. Este proceso permite alcanzar velocidades muy superiores a las de los motores químicos tradicionales.

Con un impulso específico que supera los 100 kilómetros por segundo y una potencia cercana a los 300 kilovatios, este avance representa un paso clave hacia sistemas de propulsión más rápidos y sostenibles en futuras misiones espaciales.

Este proceso permite alcanzar velocidades muy superiores a las de los motores químicos tradicionales. Foto: AFP

Esta nueva tecnología no solo impulsa mayores velocidades en las naves espaciales, sino que también mejora de forma notable el uso del combustible, llegando a reducir su consumo hasta diez veces frente a los sistemas químicos convencionales.

Este avance permitiría misiones más cortas, lo que a su vez disminuye la exposición prolongada de los astronautas a la radiación cósmica, uno de los principales riesgos en los viajes de larga duración fuera de la Tierra.

Este avance permitiría misiones más cortas y reduciría la exposición de los astronautas a la radiación cósmica. Foto: Getty Images

Este innovador sistema forma parte de un proyecto más amplio enfocado en la creación de remolcadores espaciales nucleares, vehículos capaces de optimizar los desplazamientos en el espacio profundo. Con esta apuesta, se busca reducir costos y tiempos en futuras misiones interplanetarias. Según las proyecciones, las primeras pruebas de estos prototipos en el espacio podrían realizarse alrededor del año 2030.

¿Cuáles son los desafíos a superar?

Para lograr un viaje a Marte en apenas 30 días, una nave tendría que alcanzar velocidades promedio cercanas a los 310.000 kilómetros por hora, lo que representa un cambio radical en la forma de entender la exploración espacial.

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Aunque los cohetes químicos seguirán siendo fundamentales para despegar y salir de la órbita terrestre, los motores de plasma se perfilan como la alternativa clave para recorrer grandes distancias en el espacio, gracias a su eficiencia y capacidad de mantener un empuje constante.

A pesar de su potencial, este avance aún enfrenta importantes retos. Persisten interrogantes sobre su producción a gran escala y sobre si podrá sostener el rendimiento esperado en condiciones reales.

Además, el posible uso de energía nuclear en estos sistemas abre la puerta a misiones más autónomas y prolongadas, pero también implica desafíos técnicos y presupuestarios que deberán resolverse antes de su implementación definitiva.