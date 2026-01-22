Tecnología

La versión renovada de Siri sería la principal novedad de iOS 27

La compañía dirigida por Tim Cook lleva tiempo trabajando en su versión actualizada.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 10:51 p. m.
Apple lanzará la versión renovada de Siri como la “principal novedad” de su nueva actualización de sistema operativo iOS 27, que llegará con un nuevo formato que cambiará la interfaz de asistente por la de un ‘chatbot’ integrado en los iPhones, iPads y ordenadores Mac impulsado por inteligencia artificial (IA), según el experto Mark Gurman.

La compañía dirigida por Tim Cook lleva tiempo trabajando en la versión actualizada de Siri. Sin embargo, la aparición de problemas de rendimiento y el retraso en su lanzamiento, llevó a la empresa a buscar tecnología de terceros para impulsar sus capacidades de IA, lo que ha desembocado en un acuerdo plurianual con Google para basar sus Modelos Fundacionales en los modelos de Gemini y la tecnología en la nube de Google.

Ahora, fuentes cercanas a la compañía han compartido que Apple pretende convertir la versión renovada de Siri en una experiencia de ‘chatbot’ integrada en el ‘software’ y aplicaciones de los dispositivos iPhone, iPad y Mac, dejando atrás la interfaz del asistente tal y como se conoce actualmente.

Así lo ha recogido el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, quien ha detallado que esta será la “principal novedad” que ofrecerá Apple para sus sistemas operativos renovados iOS 27, iPadOS y macOS 27, junto con otras actualizaciones.

De esta forma, con el nombre en clave ‘Campos’, Siri se transformará en el primer ‘chatbot’ de la compañía impulsado por IA, lo que permitirá a Apple ponerse a la altura de otras compañías de IA generativa como OpenAI.

Concretamente, los usuarios podrán dirigirse a Siri como lo hacen actualmente, activando la experiencia mediante el comando de voz ‘Siri’ o presionando el botón lateral del iPhone durante unos segundos. Tras ello, podrán interactuar con el ‘chatbot’ tecleando o hablando directamente en una conversación natural.

Así será la nueva Siri de Apple impulsada por la IA de Google.
Se ha de tener en cuenta que esta actualización de formato es independiente a las funciones avanzadas y de personalización impulsadas por IA que la compañía ya adelantó que integraría en Siri.

Asimismo, la versión actualizada de Siri en formato ‘chatbot’ estará impulsada por el modelo personalizado de IA de Apple, desarrollado a partir de Google Gemini. Con todo ello, se espera que Apple de a conocer todas estas novedades sobre la actualización de Siri durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), antes de lanzarla oficialmente en septiembre con iOS 27.

*Con información de Europa Press

