Las 5 prácticas más peligrosas que no debería hacer en internet para evitar ser víctima de ciberataques

Los peligros en internet que deberían evitarse

¿Cómo evitar ser víctima de los delincuentes en internet?

1. Conexión a internet segura: Aunque lo ideal es evitar el uso de redes wifi públicas, en ocasiones no hay otra opción cuando se está fuera de casa. Estas conexiones, al no estar bajo el control del usuario, pueden representar un riesgo para la seguridad digital, por lo que es importante no llevar a cabo actividades que involucren información sensible, como compras en línea o gestiones bancarias.