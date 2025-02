Las cinco recomendaciones de animes para ver en Crunchyroll, según la inteligencia artificial

Elimínelo si no lo ha hecho: este videojuego fue retirado de Steam por contener malware

Cinco contenidos para ver en Crunchyroll

1. Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)

Un anime que ha capturado la atención mundial desde su lanzamiento es Attack on Titan , una serie que se ha convertido en un referente del género de acción y suspenso. La trama gira en torno a un mundo devastado por gigantescas criaturas conocidas como titanes, que han llevado a la humanidad al borde de la extinción.

La plataforma ha logrado captar la atención de millones de suscriptores alrededor del mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

2. Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

3. One Piece

One Piece , la obra maestra de Eiichiro Oda, es una de las franquicias de anime más longevas y populares del mundo. La serie sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven que sueña con convertirse en el Rey de los Piratas, junto con su tripulación de inadaptados. A lo largo de sus viajes, Luffy y su equipo enfrentan desafíos épicos y descubren secretos que podrían cambiar el mundo.

La inteligencia artificial recomienda One Piece debido a su historia expansiva y su mundo rico en detalles. Con más de 1000 episodios, la serie ha logrado mantener un equilibrio perfecto entre acción, comedia, drama y aventura. Además, la evolución de los personajes a lo largo de los años y sus relaciones son elementos que han sido esenciales para el éxito continuo de la serie.

One Piece, la obra maestra de Eiichiro Oda, es una de las franquicias de anime más longevas y populares del mundo. | Foto: imagen tomada de x @OnePieceAnime

4. My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

La historia de My Hero Academia ocurre en un mundo donde casi todos los humanos poseen poderes especiales, conocidos como “Quirks”. En este universo, Izuku Midoriya, un niño nacido sin un Quirk, sueña con convertirse en un héroe como su ídolo All Might. A pesar de su falta de habilidades, su valentía y determinación lo llevan a convertirse en uno de los héroes más poderosos del mundo.