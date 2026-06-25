Leopardos están sufriendo un cambio evolutivo: científicos dicen que “han formado su propio grupo genético”

En las montañas de la Región Florística del Cabo, en Sudáfrica, vive una población de leopardos que rompe con todos los esquemas conocidos sobre estos grandes felinos.

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Mientras que sus parientes en otras partes de África suelen ser robustos y grandes, estos ejemplares son sorprendentemente pequeños, llegando a pesar apenas la mitad de lo normal. Durante años, los científicos se preguntaron si se trataba de una simple casualidad o de algo más profundo, pero un estudio reciente del genoma completo —es decir, el análisis de los 19.000 genes que componen su ADN— ha revelado que estamos ante “una historia evolutiva notable”.

Un viaje de 20.000 años hacia la soledad

El estudio publicado en la revista ScienceDaily señaló que La clave de su transformación radica en el pasado.

“Nuestros análisis sugieren que estos leopardos comenzaron a divergir de las poblaciones más al este hace entre 20.000 y 24.000 años, durante el Último Máximo Glacial (la fase más fría de la última era glacial)”, señala la investigación.

Leopardo del Cabo - El aislamiento durante miles de años dio origen a un grupo genético único de leopardos. Foto: Jana Ohrner/iNaturalist, CC BY-NC

Hoy en día, barreras geográficas como desiertos muy secos al norte y la intensa actividad humana al este han mantenido a estos animales encerrados en su propio refugio natural. Como resultado de este largo tiempo sin mezclarse con otros, los científicos confirman que los leopardos del Cabo “han formado su propio grupo genético”, separándose claramente de cualquier otra población en el sur u oriente del continente.

Pequeños por elección, no por accidente

Una de las mayores dudas era si su reducido tamaño era una señal de debilidad o enfermedad por la falta de intercambio genético. Sin embargo, la ciencia ha dado una respuesta fascinante: es una cuestión de supervivencia. El equipo de investigación identificó cerca de 90 genes relacionados con el tamaño corporal, los huesos y el uso de la energía que son únicos en estos ejemplares.

En el entorno donde viven, las presas son pequeñas y están muy dispersas; se alimentan principalmente de animales como el damán de roca y pequeños antílopes como el klipspringer. Los expertos señalan que “estos leopardos son pequeños porque se han adaptado de esa manera, y no solo por el aislamiento”. En lugar de ser una limitación, su tamaño es una herramienta diseñada por la naturaleza para prosperar con menos alimento en un terreno difícil.

La sorprendente salud de su ADN

A pesar de que solo quedan menos de 1,000 ejemplares en esta región, los científicos se llevaron una sorpresa positiva al revisar su diversidad genética. Generalmente, cuando una población es pequeña y está aislada, tiende a sufrir de “endogamia” (reproducción entre parientes cercanos), lo que debilita sus genes y los hace vulnerables a enfermedades.

El ADN de estos leopardos desafía lo que la ciencia esperaba de una población tan pequeña. Foto: Getty Images

Sin embargo, los leopardos del Cabo han logrado mantener una diversidad genética bastante alta, casi al nivel de las poblaciones más grandes de África. Esto significa que, a pesar de los desafíos históricos y la persecución humana sufrida en los siglos XIX y XX, todavía tienen una base biológica sólida para enfrentar retos futuros como el cambio climático.

Un legado que requiere protección

Debido a su composición genética única, estos felinos son considerados “unidades evolutivamente significativas”. Esto significa que representan una rama irrepetible en el árbol de la vida de su especie y necesitan planes de conservación específicos.

“La caza furtiva y los atropellos son otras dos amenazas que deben abordarse para garantizar la supervivencia de los leopardos en estos ecosistemas”, advirtieron los expertos.

Para asegurar que sigan existiendo, es vital conectar sus hábitats y reducir los conflictos con los seres humanos en las zonas agrícolas y urbanas. Al proteger a estos pequeños leopardos, no solo se salva a un depredador, sino que se preserva un “legado evolutivo moldeado durante miles de años por uno de los paisajes más distintivos” de la Tierra.