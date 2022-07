Los mejores memes que dejó la caída de Twitter

La red social Twitter presentó este jueves en la mañana fallas intermitentes en sus servidores, según reportan algunos cibernautas.

Desde Downdetector indican que desde las 07:08 de la mañana de hoy 14 de julio los usuarios empezaron a reportas las fallas, las cuales están relacionadas con carga (43 %), aplicación (37 %) y sitio web (21 %).

“Dios que he sufrido con la caída de Twitter (...) Alguien me extrañó durante la caÍda del Twitter??? (...) Vaya caída de Twitter (...) La renovación de Dembélé ha provocado la caída de Twitter…(...) Falla Twitter a esta hora… al parecer caída a nivel mundial (...) Están reportando caída masiva de Twitter! (...) Fueron eternos los pequeños minutos de la caída de Twitter (...) La angustia de cuándo se cae Twitter y no poder ir a comprobar la caída en otras aplicaciones (...) Un saludo a todos los que han tenido la tentación de buscar en Twitter noticias sobre la caída de Twitter. No estáis solos”, comentaron algunos cibernautas.

Vale destacar que, con el pasar de los minutos, los cibernautas reportan que la app va volviendo poco a poco a la normalidad.

Sin embargo, la caída de Twitter despertó la creatividad de algunos usuarios, quienes a través de memes se tomaron con humor ese incidente en la red social.

A continuación, los mejores memes:

Todos hablan de la caída de Twitter pero nadie habla de las caídas de nuestro señor jesucristo. Vergüenza. pic.twitter.com/oTPEvTEW8A — Love (@Bamtorifk_) July 14, 2022

🔴 ÚLTIMA HORA:



¡Se ha filtrado el causante de la CAÍDA de Twitter! ¡No es ni más ni menos que TOM NOOK, de Animal Crossing! 🤯😨😱



¿Qué os parece? 😮 pic.twitter.com/984z5p2dxF — Jorx ✨ (@jorxnews) July 14, 2022

volviendo a twitter después de su caída de 10 minutos

pic.twitter.com/KI7SmeHYPa — Joan 🦋 (@jeanaalto) July 14, 2022

Cuando no te afecta la caída de Twitter porque de todas formas nadie te habla y eres un asocial de mierda. pic.twitter.com/cjxH9XpsCm — Love (@Bamtorifk_) July 14, 2022

tuiteros descubriendo el contacto fisico y las interacciones reales durante la caída de twitter pic.twitter.com/rXp7NAO5wJ — enrique (@jodidokike) July 14, 2022

Yo haciendo un meme en Twitter de la propia caída de Twitter pic.twitter.com/RLheky7Ryf — Parte Médico (@PartemedicoATM) July 14, 2022

Cómo les fue con la caída de Twitter pic.twitter.com/idQVFDh6xy — Así es muy díficil! (@amerika3000) July 14, 2022

Ni la caída de twitter nos salvó de Julio 😵‍💫😵‍💫😵‍💫 jajajaja pic.twitter.com/xDAsc2usK2 — Sandra Lili 🌹💕 (@Sandralili_5279) July 14, 2022

La caída es culpa de Elon Musk por no aceptar comprar twitter: pic.twitter.com/4CeS3fHTTG — Joy 🐿 (@joderdrkn) July 14, 2022

Nosotros durante la caída de Twitter 🥲 pic.twitter.com/wqXGlAgcFH — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 14, 2022