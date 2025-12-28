Tecnología

Los requisitos que debe cumplir su celular si quiere conectarse al internet satelital de Starlink

Algunos celulares ya están en capacidad de enlazarse con satélites sin necesidad de accesorios especiales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

28 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
La conectividad directa desde el espacio promete cambiar la experiencia de comunicación en regiones con cobertura limitada.
La conectividad directa desde el espacio promete cambiar la experiencia de comunicación en regiones con cobertura limitada. Foto: NurPhoto via Getty Images

El acceso a internet desde el celular ya no depende únicamente de antenas terrestres, pues hay zonas donde la señal tradicional no llega, ante ello, Starlink señala ser una propuesta que busca llevar cobertura móvil directamente desde el espacio, sin exigir cambios complejos para los usuarios.

La iniciativa de Starlink conocida como Direct to Cell, apunta a que los celulares puedan enlazarse con satélites de órbita baja y mantener funciones básicas de comunicación cuando no hay red convencional disponible. Aunque no está habilitada en todos los países, la tecnología ya genera expectativa por su sencillez de uso.

“Los satélites Starlink con capacidad Direct to Cell cuentan con un módem eNodeB incorporado que actúa como una torre de telefonía celular en el espacio, las antenas de matriz en fase más avanzadas del mundo que se conectan sin problemas a través de láseres a cualquier punto del mundo. Esto permite una integración de red similar a la de un proveedor de servicios de roaming estándar”, señala la empresa.

Qué necesita el celular para enlazarse con los satélites

Uno de los puntos que más llama la atención de este servicio es que no exige equipos especiales, no necesariamente el celular debe ser nuevo ni tener antenas adicionales, pues se necesita que sea compatible con redes 4G o LTE, que son las mismas que se usan a diario para llamadas y datos móviles.

Tecnología

La Luna podría volverse un “cementerio de satélites” en los próximos años: esta es la razón

Tecnología

Antes de botar su PC viejo, descubra estos usos útiles para darle una segunda vida en casa

Tecnología

Dispositivos y electrodomésticos que no se deben conectar a un enchufe inteligente porque podrían provocar un grave accidente

Tecnología

La preocupante reflexión de Elon Musk sobre los videos cortos: “Dañan el cerebro de las personas”

Tecnología

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

Tecnología

Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

Tecnología

Desmantelan fábrica que ensamblaba cientos de teléfonos Samsung falsos con piezas chinas: esto se conoció

Contenido en colaboración

Claro dio un salto digital en Colombia y se convirtió en gigante de la tecnología

Tecnología

No apague el router: estas son las dos maneras en que puede solucionar los problemas del wifi en su hogar

Tecnología

La manera en que puede darse cuenta si alguien le está robando el internet WiFi de su casa

“Direct To Cell funciona con todos los teléfonos LTE siempre que haya una vista despejada del cielo, lo que permite una conectividad fuera de la red en tierra, lagos o aguas costeras. No se requieren cambios en el hardware o el firmware actuales, ni aplicaciones especiales”, comparte Starlink.

No se requieren aplicaciones ni configuraciones especiales para que el dispositivo detecte la señal desde el espacio.
La conexión satelital está pensada para funcionar con teléfonos que ya usan redes móviles convencionales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Tampoco es necesario descargar aplicaciones, modificar ajustes avanzados ni instalar actualizaciones fuera de lo habitual ya que el sistema está diseñado para que el celular detecte automáticamente la señal satelital cuando el usuario sale del área cubierta por las antenas tradicionales, de forma similar a cuando cambia entre redes de distintos operadores.

Eso sí, hay una condición clave: el dispositivo debe tener una vista despejada del cielo.

La OTAN sospecha por un posible armamento ruso capaz de destruir la constelación de satélites Starlink: “Un arma de miedo”

Países que pueden utilizar este servicio

Esta tecnología resulta especialmente útil en zonas rurales, lagos, áreas costeras o trayectos alejados de centros urbanos, sin embargo y de momento tiene restricciones.

El servicio cobra relevancia en zonas apartadas, aunque por ahora su alcance es limitado.
En América Latina, solo algunos países cuentan actualmente con esta opción de conexión. Foto: Starlink

La disponibilidad de este servicio en América Latina esta disponible (de momento) en Perú y Chile ya hacen parte de las primeras alianzas, pero Starlink a través de su portal ha comentado que se esperan más asociaciones próximamente.

Starlink ha señalado que su objetivo es ofrecer conectividad básica en momentos críticos, cuando las personas más lo necesitan.

Mas de Tecnología

Basura en Marte

La Luna podría volverse un “cementerio de satélites” en los próximos años: esta es la razón

Mantener el celular conectado en zonas remotas es uno de los objetivos de los nuevos servicios satelitales.

Los requisitos que debe cumplir su celular si quiere conectarse al internet satelital de Starlink

Las posibilidades son más amplias de lo que muchos imaginan.

Antes de botar su PC viejo, descubra estos usos útiles para darle una segunda vida en casa

Los enchufes inteligente son muy prácticos, pero puede ser peligrosos si no se usan correctamente.

Dispositivos y electrodomésticos que no se deben conectar a un enchufe inteligente porque podrían provocar un grave accidente

Una reunión interna en xAI terminó convirtiéndose en el origen de una de las declaraciones más comentadas del sector tecnológico.

La preocupante reflexión de Elon Musk sobre los videos cortos: “Dañan el cerebro de las personas”

Los astrónomos señalan que no volverá a ser visible, ya que su camino no lo traerá de regreso en el futuro.

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red.

Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

Función de WhatsApp que viene de fabrica activada y podría provocar un virus

Desmantelan fábrica que ensamblaba cientos de teléfonos Samsung falsos con piezas chinas: esto se conoció

Existen lenguas antiguas que desafían incluso a la tecnología más avanzada.

Siete idiomas que nadie ha logrado descifrar y que siguen desafiando a la humanidad

Desde el espacio quedó al descubierto el rastro de una serie de tormentas devastadoras.

La Tierra escondía ‘dos cicatrices’ las cuales fueron descubiertas por la Nasa: el fenómeno pasó “cobrándose decenas de vidas”

Noticias Destacadas