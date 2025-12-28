Los requisitos que debe cumplir su celular si quiere conectarse al internet satelital de Starlink

El acceso a internet desde el celular ya no depende únicamente de antenas terrestres, pues hay zonas donde la señal tradicional no llega, ante ello, Starlink señala ser una propuesta que busca llevar cobertura móvil directamente desde el espacio, sin exigir cambios complejos para los usuarios.

La iniciativa de Starlink conocida como Direct to Cell, apunta a que los celulares puedan enlazarse con satélites de órbita baja y mantener funciones básicas de comunicación cuando no hay red convencional disponible. Aunque no está habilitada en todos los países, la tecnología ya genera expectativa por su sencillez de uso.

“Los satélites Starlink con capacidad Direct to Cell cuentan con un módem eNodeB incorporado que actúa como una torre de telefonía celular en el espacio, las antenas de matriz en fase más avanzadas del mundo que se conectan sin problemas a través de láseres a cualquier punto del mundo. Esto permite una integración de red similar a la de un proveedor de servicios de roaming estándar”, señala la empresa.

Qué necesita el celular para enlazarse con los satélites

Uno de los puntos que más llama la atención de este servicio es que no exige equipos especiales, no necesariamente el celular debe ser nuevo ni tener antenas adicionales, pues se necesita que sea compatible con redes 4G o LTE, que son las mismas que se usan a diario para llamadas y datos móviles.

“Direct To Cell funciona con todos los teléfonos LTE siempre que haya una vista despejada del cielo, lo que permite una conectividad fuera de la red en tierra, lagos o aguas costeras. No se requieren cambios en el hardware o el firmware actuales, ni aplicaciones especiales”, comparte Starlink.

La conexión satelital está pensada para funcionar con teléfonos que ya usan redes móviles convencionales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Tampoco es necesario descargar aplicaciones, modificar ajustes avanzados ni instalar actualizaciones fuera de lo habitual ya que el sistema está diseñado para que el celular detecte automáticamente la señal satelital cuando el usuario sale del área cubierta por las antenas tradicionales, de forma similar a cuando cambia entre redes de distintos operadores.

Eso sí, hay una condición clave: el dispositivo debe tener una vista despejada del cielo.

Países que pueden utilizar este servicio

Esta tecnología resulta especialmente útil en zonas rurales, lagos, áreas costeras o trayectos alejados de centros urbanos, sin embargo y de momento tiene restricciones.

En América Latina, solo algunos países cuentan actualmente con esta opción de conexión. Foto: Starlink

La disponibilidad de este servicio en América Latina esta disponible (de momento) en Perú y Chile ya hacen parte de las primeras alianzas, pero Starlink a través de su portal ha comentado que se esperan más asociaciones próximamente.

Starlink ha señalado que su objetivo es ofrecer conectividad básica en momentos críticos, cuando las personas más lo necesitan.