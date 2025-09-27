Suscribirse

Nació de un error y en un garaje, la nostálgica postal de Google reviviendo su primer logo

Un Doodle nostálgico recuerda cómo un pequeño proyecto universitario se transformó en gigante digital.

David Alejandro Rojas García

27 de septiembre de 2025
El buscador más famoso revive su diseño original para celebrar 27 años de historia.
Google rememora sus inicios mostrando su primer logo, un guiño a sus días en un garaje. | Foto: Google

Google hoy conmemora 27 años de existencia con una imagen nostálgica que nos regresa a sus inicios, para ello, la compañía decidió presentar el logotipo que la acompañó en 1998 y la cual permitió que se convirtiese en el Doodle del día, una imagen que recuerda cómo un experimento universitario se transformó en una de las empresas más influyentes de la actualidad.

De un garaje a una revolución en internet

El aniversario fue la ocasión para que la compañía evocara su historia, en un comunicado, el equipo de Google recordó que sus primeros pasos se dieron en un garaje de California, símbolo de un origen humilde que con el tiempo se volvió sinónimo de innovación.

Señalaron que al celebrar el cumpleaños de Google, recordaron los comienzos, una prueba de que los grandes cambios pueden nacer en lugares comunes.

El famoso buscador ha tenido cambios en su diseño a lo largo de los años.
Larry Page y Sergey Brin, los cerebros detrás de Google. | Foto: Corbis via Getty Images

El proyecto nació en el año 1996 bajo el nombre de “BackRub”, en donde Larry Page y Sergey Brin, en ese entonces estudiantes de la Universidad de Stanford, en donde buscaban una manera más eficiente de clasificar la información en internet. Su idea fue desarrollar un sistema que midiera la relevancia de las páginas a través de los enlaces recibidos, lo que más tarde se conoció como PageRank.

Un año después registraron el dominio google.com, el nombre que llegó por error inspirado en gúgol”, un término matemático que representa un uno seguido de cien ceros. La palabra reflejaba la ambición del proyecto el cual era indexar una cantidad inmensa de datos disponibles en la red.

En 1998, el buscador vio la luz con un logotipo sencillo que hoy reaparece para recordar ese punto de partida.

De una idea de buscador a una compañía global

El Doodle conmemorativo no es solo una postal nostálgica, también es un símbolo que significa la transformación que ha vivido Google, de como una herramienta pasó a convertirse en una empresa que hoy enseña diferentes tipos de opciones en las cuales se encuentra la inteligencia artificial, publicidad digital, mapas, teléfonos inteligentes, sistemas operativos y plataformas tan relevantes como YouTube o Gmail.

La función de Google genera pódcasts de aproximadamente cinco minutos.
Google marca su aniversario con la reaparición de su primer logo, evocando sus raíces humildes. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Hoy procesa miles de millones de consultas diarias en más de 100 idiomas y administra centros de datos en diferentes regiones del mundo, esa magnitud contrasta fuertemente con sus primeros días en el garaje, recordando que incluso las grandes innovaciones pueden surgir en los lugares más inesperados.

“Con el Doodle de hoy, se celebra el 27º aniversario de Google. Gracias por hacer búsquedas con nosotros todos estos años”, expresó la compañía al presentar la ilustración.

Para verla, basta con entrar al buscador y encontrarse con el primer logo de la marca, un viaje en el tiempo que conecta a los usuarios con los orígenes de la empresa.

