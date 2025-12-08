No sabe qué regalar en Navidad: estas son algunas ideas de dispositivos tecnológicos para sorprender

Las festividades navideñas están a la vuelta de la esquina y si algo las característica, además de las luces, los villancicos y el turrón, son los regalos, en los que no suele faltar algún artículo tecnológico, como auriculares, smartphones o relojes.

Ya sea que escribas la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos, siempre hay un hueco para un jersey, un pijama o calcetines, pero también para alguna dispositivo tecnológico que ayude a cambiar ese móvil ya a punto de quedar obsoleto, un videojuego para pasar las tardes con los amigos en partidas online o un altavoz con el que disfrutar de la música mejor incluso que en un concierto.

Empezando por los momentos de ocio, uno de los regalos estrella suele ser un par de auriculares. JBL tiene en su catálogo los modelos inalámbricos Sense PRO y Soundgear CLIPS, con tecnología de conducción por aire. Sony, por parte, ofrece cancelación de ruido predictiva y audio con precisión de estudio con sus auriculares de tipo diadema WH-1000XM6.

Para quienes prefieren disfrutar de su artista favorito en equipos más grandes, se puede optar por un altavoz, como el xboom Bounce by will.i.am de LG, portátil, con resistencia militar y con hasta 30 horas de autonomía, pero si prefiere para estar tranquilo en casa, Audio-Technica propone un toque retro con el giradiscos portátil Sound Burger, el giradiscos AT-LP70xBT, este último con Bluetooth.

En videojuegos, las reinas indiscutibles son la PlayStation 5, Xbox Series S/X y Nintendo Switch 2, aunque también han llegado con fuerza las consolas portátiles como las ROG Xbox Ally, Steam Deck y Lenovo Legion Go 2.

Pero también se puede incluir en la carta algún accesorio, como los auriculares con licencia para PlayStation Turtle Beach Atlas 200, de tipo diadema y con sonido envolvente, y el mando inalámbrico con licencia para PlayStation Razer Raiju V3 PRO.

Y para ampliar la bibliotecas de juegos, Toshiba propone el disco duro Canvio Gaming con hasta 4TB de capciosidad y compatibilidad con PlayStation, Xbox y PC.

Entre las propuestas de dispositivo para el ocio no pueden faltar los lectores digitales (‘eReaders’), como Kindle Colorsoft de 16 GB con pantalla a color o el Go 7 de BOOX, con acceso a Google Play y luz frontal.

Para el deporte, además de auriculares inalámbricos, que ayudan a amenizar las sesiones de entrenamiento con música o pódcast, los relojes destacan como los grandes compañeros deportivos. Apple Watch Ultra 3 está diseñado para la práctica de deportes al aire libre y ofrece comunicación por satélite para emergencias, mientras que Huawei Watch Ultimate 2 incorpora comunicación submarina basada en sonar.

Para el trabajo

Encontrar un ordenador que cumpla con las necesidades de la persona a la que va dirigida puede ser complicado, pero sí se puede incluir en la lista algún dispositivo que complemente el trabajo, como Plaud Note Pro, que transcribe automáticamente las notas de las reuniones y las traduce en hasta 112 idiomas -aunque requiere suscripción para funciones avanzadas-.

Para los más prácticos, nunca está de más regalar un disco duro, como Canvio Flex de Toshiba, que está disponible con hasta 4TB de capacidad para guardar multitud de recuerdos; o una batería externa como la Prime Power Bank de Anker, con carga rápida de hasta 250 vatios y capacidad para cargar dos portátiles y un teléfono.

Y para que no falten nunca a una reunión, la webcam Brio 4K de Logitech, no solo ofrece calidad de imagen y sonido, sino también un diseño más responsable con el medioambiente.

Para el hogar

La tecnología también tiene su hueco en el hogar, donde puede ayudar a simplificar la gestión de tareas rutinarias como la temperatura, como hace el termostato inteligente inalámbrico X de tadoº, compatible con casi cualquier sistema de calefacción.

La pantalla inteligente Echo Show 8 de Amazon permite gestionar desde su pantalla de 8 pulgadas y con el asistente Alexa luces, termostatos o altavoces compatibles, y el dispositivo Google TV Streamer (4K), permite disfrutar de series y películas de todos los servicios de streaming en el televisor.

En lo que respecta al pequeño electrodoméstico, la marca Roborock ha lanzado este año el robot Q10 S5+ con función de aspirador y friegasuelos y una potencia de de 10000 Pa, mientas que iRobot propone la Roomba Max 705 Combo, que también ofrece la doble función de aspirador y friegasuelos y llega con IA para esquivar objetos, niños y mascotas.

Este año, Vorwerk ha actualizado su robot de cocina con el modelo Thermomix TM7, que incluye un nuevo vaso con cubierta aislante, una pantalla táctil de 10 pulgadas y un motor silencioso. Ninja, por su parte, tiene algunos de los electrodomésticos más curiosos: Ninja Slushi, para granizados y bebidas heladas, y Ninja Swirl by CREAMi para helados.

Selección de smartphones

Los smartphones se presentan como el dispositivo que más utilizamos en el día a día y quizá le venga bien a ese ser querido actualizar el que tiene en uso actualmente, aprovechando que las opciones en el mercado son muy amplias.

Apple ha lanzado este año iPhone 17, con una pantalla de 120Hz, una cámara principal de 48 megapíxeles y autonomía para todo el día. En Android, Google también ha actualizado este año su línea de ‘smartphones’ con Pixel 10, que ofrece una cámara triple y tecnología magnética para la carga y los accesorios, además de la IA de Gemini.

El abanico de opciones se amplía a marcas como OnePlus y su OnePlus Nord 5, de gran rendimiento y diseño cuidado, o Huawei y su nova 13, con un ultra gran angular de 60 megapíxeles en la cámara frontal para los retratos y carga rápida de 100 vatios. Motorola, por su parte, ofrece motorola edge 70, en el que destaca un diseño delgado sin que ello afecte a la autonomía ni al rendimiento.

En precios más bajos, Xiaomi tiene el Xiaomi 15T, con cámara triple ajustada por Leica y batería de larga duración de 5.500 mAh, mientras que en la gama de entrada, Nothing Phone (3a) Lite ofrece un diseño distintivo, un rendimiento sólido y una experiencia de ‘software’ fluida. OPPO propone Reno 14, que destaca por su diseño irisado en el modelo de color blanco, funciones de edición y productividad con IA y una batería de 6.000mAh.

También cabe mencionar los modelos plegables, entre los que se encuentran el Galaxy Z Fold 7 de Samsung, el Honor Magic V5 y el Huawei Mate X6.