¡No van más! Waze se despide de estos dispositivos en Android

La aplicación deja atrás algunos celulares con sistema operativo Android.

Redacción Tecnología
12 de agosto de 2025, 10:17 p. m.
Waze confirma la salida de varios modelos Android.
Algunos dispositivos Android pierden acceso a Waze. | Foto: Getty Images - Waze

Recientemente ha llegado un anuncio que podría incomodar a un sector de los usuarios de Waze. La popular aplicación de navegación, utilizada para orientar a conductores, motociclistas y ciclistas en sus desplazamientos, confirmó que dejará de brindar soporte a dispositivos con versiones antiguas del sistema operativo Android.

El cambio afectará tanto a teléfonos como a pantallas instaladas en automóviles, lo que plantea un posible impacto en la experiencia de quienes dependen de la herramienta para llegar a sus destinos.

Waze se ha consolidado como una de las soluciones más efectivas para obtener indicaciones precisas, alertas de tráfico en tiempo real y rutas alternativas para evitar congestiones. Sin embargo, la compatibilidad tecnológica es clave para mantener su correcto funcionamiento, y ahora la empresa ha decidido poner un límite.

Fin de las mejoras para Android 9 y anteriores

De acuerdo con la información oficial, la aplicación dejará de ofrecer actualizaciones, parches de seguridad y mejoras a los equipos que operen con Android 9.0 Pie o versiones previas. A partir de ahora, solo los dispositivos que cuenten con Android 10 o superior recibirán soporte activo.

Si bien la aplicación podrá seguir abriéndose en modelos antiguos, la falta de actualizaciones implica que ciertas funciones podrían dejar de ser confiables. Los cambios en el tráfico, la modificación de rutas y la detección de incidencias son características que dependen de datos en tiempo real y de la corrección de errores. Sin estas mejoras, el GPS podría presentar información incompleta o imprecisa, afectando la seguridad y la eficacia del servicio.

Estafadores utilizan Waze y Google Maps como anzuelo para engañar a conductores varados.
Esta medida puede afectar a usuarios con dispositivos antiguos que funcionaban como GPS en sus vehículos. | Foto: Getty Images

Este ajuste también refleja una tendencia en el sector tecnológico: el abandono progresivo de versiones de software que ya no cumplen con los estándares actuales de rendimiento y seguridad.

Contexto: YouTube lanza la búsqueda de videos en su aplicación con inteligencia artificial, cómo puede usarla en su celular

Un panorama más delicado para pantallas de automóvil

El impacto podría ser mayor en las pantallas Android que se instalan en vehículos, advierte el portal Hipertextual. Los fabricantes de estos dispositivos suelen equiparlos con versiones antiguas del sistema, ya que resultan más ligeras y estables, pero su soporte oficial es limitado.

En la interminable competencia por el dominio de la navegación en automóvil, Waze y Google Maps emergen como pesos pesados con estrategias únicas para conquistar a los conductores.
Dispositivos previos a Android 10 perderán actualizaciones de Waze. | Foto: Getty Images

Aunque Waze no dejará de operar de inmediato en estas pantallas, es probable que con el paso de los meses comiencen a aparecer errores que no se corregirán. Esto representa un problema para quienes dependen de este sistema como su principal guía de navegación.

En un entorno donde las rutas y el estado del tráfico cambian constantemente, contar con un GPS actualizado puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo o quedar atrapado en la congestión.

