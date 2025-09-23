Tecnología
Para esto funciona el nuevo botón de ‘recordarme’ en WhatsApp, así puede usarlo
La aplicación de mensajería agregó una herramienta que ayuda a organizar mejor las conversaciones y evitar olvidos.
¿Le ha pasado que ve un mensaje importante en WhatsApp, pero no puede responder en ese momento y después se le olvida por completo? Ahora, WhatsApp, una de las apps más usadas para chatear, tiene la solución perfecta para este problema tan común.
WhatsApp acaba de lanzar una nueva función llamada “recordarme”, esta herramienta está pensada para todas esas personas que reciben muchos mensajes al día y a veces dejan algunos sin responder sin darse cuenta. Es algo que suele pasar comúnmente , especialmente cuando se manejan varias conversaciones al mismo tiempo.
Los expertos de WABetaInfo explican que esta novedad nació porque es muy común que se pierda de vista mensajes importantes cuando se tienen muchas conversaciones activas, pues el ejemplo claro está al tener los grupos de la familia, el trabajo, los amigos y mil cosas más, es fácil que algo se escape entre tantas notificaciones diarias.
Para qué sirve exactamente esta función
Esta herramienta es útil cuando se recibe un mensaje que necesita una respuesta pensada, pero justo en ese momento está ocupado haciendo otras cosas. Por ejemplo, si su jefe le pregunta algo importante mientras está en una reunión, o si un amigo pide un favor cuando está manejando o cocinando.
Ahora, con el botón “recordarme” puede marcar ese mensaje para que WhatsApp le avise más tarde, así no se va a olvidar responderlo, una parte interesante es que cuando llega la notificación programada, el recordatorio desaparece automáticamente, manteniendo que el celular no se almacene con notificaciones ni se acumulen más avisos.
Cómo usar la nueva función
Usar esta función es sencillo, para ello deberá:
Primero, abrir la conversación donde está el mensaje que no quiere olvidar responder, luego, mantenga su dedo presionado sobre ese mensaje específico hasta que se despliegue el menú con varias opciones, de allí deberá buscar la opción que dice “recordarme” y presionarla.
El sistema le preguntará cuándo exactamente quiere que le recuerde ese mensaje, allí podrá elegir entre 8 horas o 24 horas, dependiendo de qué tan urgente sea o cuándo considere que tendrá tiempo libre para responder adecuadamente.
Una vez que elija el tiempo que más convenga, WhatsApp mandará una notificación especial cuando se cumpla el plazo establecido, algo importante de aclarar es que la persona que escribió originalmente no se enterará para nada de que puso un recordatorio.
Por ahora, esta función solo está disponible para iPhone que tengan instalada la versión 25.25.74 de WhatsApp.
Pero no hay que preocuparse si no la tiene en Android, pues se espera que muy pronto llegue también para estos dispositivos, ya que los desarrolladores siempre lanzan las novedades primero en una plataforma.