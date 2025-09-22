Suscribirse

Por esta razón, los técnicos recomiendan apagar el router en la noche

Los especialistas en ciberseguridad advierten que dejar el router encendido durante la noche aumenta la vulnerabilidad de las redes domésticas.

22 de septiembre de 2025, 9:51 p. m.
La noche se ha convertido en el momento ideal para que ciberdelincuentes intenten vulnerar dispositivos conectados.
La verdadera razón detrás de esta práctica no está en el consumo eléctrico, sino en blindar la información personal. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Seguramente el router de WiFi está encendido todo el día, todos los días. Es normal, pero recientemente los especialistas tienen una recomendación que puede sorprender: apagar este dispositivo en la noche, mientras duerme.

No, no es para ahorrar luz, aunque muchas personas piensan que es por eso, la realidad es diferente. Los expertos explican que los router consumen muy poca energía, así que el recibo de luz prácticamente no va a cambiar mucho si lo apaga o no.

La verdadera razón es mucho más importante, la seguridad de los datos, pues de acuerdo con TN Tecno, en las noches, mientras se descansa, la red está más expuesta a los hackers.

La casa está más desprotegida durante la noche

De acuerdo con lo comentado, piénselo de esta forma, durante el día está despierto, usando el celular, el computador, viendo series o plataformas digitales, pero en la noche, mientras duerme, su WiFi sigue funcionando, pero no está vigilando qué pasa.

Los criminales cibernéticos lo saben perfectamente, por eso aprovechan las horas de madrugada para intentar meterse a las redes de las casas. Es como si fuera el momento perfecto para “tocar la puerta” de la red WiFi sin que usted se dé cuenta.

Es importante conocer qué significan las luces que aparecen en el router wifi, ya que podría influir para que su internet sea más rápido.
La recomendación de apagar el router en la noche no busca ahorrar energía, sino proteger la seguridad digital en el hogar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante la noche, los hackers tienen tiempo suficiente para probar diferentes formas de entrar a la red, revisar los dispositivos y hasta robar información personal.

Se trata de que alguien logre acceder a la red mientras duerme, pues de allí podrían ver lo que tiene en el computador, espiar a través de las cámaras de seguridad o incluso controlar su televisor inteligente u otros aparatos conectados.

La solución es más rápida

Ante ello, los especialistas han hecho una recomendación y solo se basa en que apague el router antes de irte a dormir y encenderlo cuando se despierte, es tan simple como desconectar cualquier otro aparato.

Al hacer esto, reduce drásticamente las oportunidades que tienen los hackers de atacar la red de su hogar, parece una acción compleja teniendo en cuenta que diferentes dispositivos pueden estar conectados a la red internet del hogar, sin embargo, durante estas horas es posible contar con datos móviles para emergencias o recurrir a las llamadas.

EE,UU,
Mientras las personas descansan, los hackers aprovechan las horas de madrugada para intentar ingresar a redes WiFi desatendidas. | Foto: Getty Images

Además, así se puede proteger mejor todos los dispositivos inteligentes, desde el celular y portátil hasta las cámaras de seguridad, los asistentes de voz como Alexa e incluso el SmartTV.



