¿Por qué su vecino grita los goles antes que usted? La explicación de este fenómeno tecnológico que sorprende a millones

Con la llegada del Mundial de 2026, el televisor se ha convertido en uno de los dispositivos tecnológicos más importantes de los hogares. Aunque miles de aficionados viajaron a los países anfitriones para vivir la experiencia en directo, la mayoría siguió los partidos desde casa, lo que convirtió a estas pantallas en el centro de reunión para disfrutar de cada encuentro.

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Sin embargo, durante las transmisiones suele ocurrir una situación que genera curiosidad y, en ocasiones, confusión: escuchar que el vecino celebra un gol antes de que la jugada aparezca en la propia pantalla. Aunque parezca extraño, este fenómeno tiene una explicación tecnológica.

Según explica Xataka, la diferencia en el momento en que las personas ven una anotación depende del medio por el que siguen el partido. La radio, la televisión digital terrestre (TDT), el cable, el satélite y las plataformas de streaming manejan tiempos de transmisión distintos, lo que provoca que algunos espectadores reciban la señal antes que otros.

Después de presenciar el partido en el estadio, la radio es el medio más rápido para enterarse de lo que ocurre en el terreno de juego. Esto se debe a que la señal se transmite de forma más directa y requiere un procesamiento mínimo. Al no necesitar codificación ni decodificación de video, la latencia es muy reducida, por lo que los oyentes suelen conocer las jugadas antes que quienes siguen el encuentro por televisión o internet.

Mantener el televisor actualizado con la última versión de software ayuda a optimizar el funcionamiento. Foto: Getty Images

El principal responsable de estos retrasos es el procesamiento de la señal. Cuanto mayor es la calidad de la imagen y el sonido, más tiempo se requiere para comprimir, transmitir y reproducir el contenido. Por esta razón, la radio continúa siendo el sistema más ágil, dado que utiliza una infraestructura más sencilla y demanda menos recursos técnicos.

En segundo lugar se encuentra la TDT, que presenta un retraso relativamente bajo. No obstante, la señal ya incorpora algunos segundos de diferencia debido a los procesos de compresión y descompresión.

Por su parte, la televisión por cable y, especialmente, la televisión satelital añaden más tiempo de espera. En el caso del satélite, la señal debe recorrer una larga distancia hasta el espacio y regresar a la Tierra antes de llegar al televisor del usuario.

La diferencia en los tiempos de transmisión depende del medio utilizado para seguir el partido. Foto: Getty Images

El mayor retraso se registra en las transmisiones por internet y en las plataformas de streaming. En estos servicios, la señal pasa por servidores, redes de distribución de contenido (CDN) y sistemas de almacenamiento temporal o búfer diseñados para evitar cortes y garantizar una reproducción estable.

Como resultado, estos procesos pueden sumar varios segundos e incluso decenas de segundos de diferencia respecto a la acción en tiempo real. A ello se suma que algunos operadores introducen retrasos adicionales de manera deliberada para contar con un margen de reacción ante posibles incidentes durante las emisiones en directo.