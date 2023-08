Qué significa el mensaje ‘Error 404′ en una página web y cómo solucionarlo

Muchos usuarios evidencian que al explorar dichos sitios web aparece un mensaje que indica ' Página no encontrada’ o ' La página que estás buscando no se ha podido encontrar’. El problema también se puede manifestar con los siguientes mensajes: ‘Error 404 not found’, ‘Error 404 Archivo no encontrado’, ‘Error 404 URL no encontrada’. Es una situación muy común, pero que en términos prácticos resulta molesto.