Qué significa que una persona se la pase conectada tanto tiempo al celular, según la inteligencia artificial

Más allá de una simple adicción, la constante conexión al celular puede ser un reflejo de necesidades psicológicas no satisfechas, de cambios en las dinámicas sociales o incluso de estrategias de evasión emocional. La IA, al procesar grandes volúmenes de datos sobre conducta humana, logró identificar señales y correlaciones que aportan claridad sobre este comportamiento contemporáneo.

Asimismo, el monitoreo de uso de aplicaciones revela que el ciclo de desbloqueo, navegación y revisión constante no es casual, sino que obedece a una necesidad de mantener el estímulo activo para no enfrentar el aburrimiento o la introspección.

Los algoritmos pueden inferir que muchos usuarios recurren al celular no por necesidad práctica, sino para evitar situaciones incómodas o emociones negativas. | Foto: Getty Images

Según la inteligencia artificial, una de las interpretaciones más complejas del uso excesivo del celular es que este actúa como un mecanismo de escape emocional. Al analizar los hábitos digitales, como los horarios de conexión, las búsquedas frecuentes y los patrones de navegación, los algoritmos pueden inferir que muchos usuarios recurren al celular no por necesidad práctica, sino para evitar situaciones incómodas o emociones negativas.

Esto no significa que el celular sea el problema en sí, sino que se convierte en una vía para no enfrentar ciertas realidades. Por eso, expertos en salud mental apoyados por tecnología IA recomiendan observar no solo cuánto tiempo se pasa en el celular, sino para qué se utiliza.