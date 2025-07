Sale a la luz nuevo fraude bancario donde delincuentes roban todo su dinero con un simple mensaje

De acuerdo con lo reseñado en un artículo de Eleconomista.com , la entidad bancaria Openbank emitió una advertencia sobre una modalidad de fraude que comienza con un mensaje de texto aparentemente inofensivo. Este comunicado, aunque simula ser parte de una campaña oficial, redirige a páginas falsas diseñadas para capturar información personal sensible: “Estimado cliente, debido a una nueva normativa, debe actualizar sus datos de seguridad a través de (enlace fraudulento)”.

Esta táctica resulta especialmente peligrosa porque no recurre al típico mensaje alarmante de transferencias no autorizadas o movimientos sospechosos. Al centrarse en una actualización de seguridad —algo que suena lógico y cotidiano—, el mensaje no genera sospechas inmediatas. Esa sensación de normalidad es lo que permite que muchos bajen la guardia y terminen cayendo en la trampa.