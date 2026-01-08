¿Se quedó sin conexión en plena vía? Así puede usar Google Maps sin necesidad de internet y llegar a su destino fácilmente

Para nadie es un secreto que los avances tecnológicos han facilitado numerosos procesos en la vida diaria de los usuarios. Gracias a ello, se han desarrollado nuevas herramientas digitales que ofrecen experiencias cada vez más completas y personalizadas al interactuar con plataformas y aplicaciones.

Muchas de estas soluciones requieren una conexión a internet estable para funcionar correctamente. Un ejemplo claro es Google Maps, una aplicación que no solo permite ubicar direcciones o trazar rutas, sino que también brinda información en tiempo real sobre el tráfico, el estado de las vías, el transporte público, los negocios cercanos y diversos puntos de interés.

Sin embargo, no siempre es posible contar con conexión a internet, especialmente durante viajes, en zonas rurales o ante fallas en la red. Para estos escenarios, Google Maps dispone de una función poco aprovechada, pero altamente útil: el uso de mapas sin conexión.

Google Maps se ha convertido en una aplicación indispensable para millones de personas en el mundo. Foto: Getty Images

Esta herramienta permite descargar previamente un área específica del mapa y utilizarla posteriormente sin necesidad de datos móviles o conexión wifi. De esta manera, los usuarios pueden seguir navegando, consultar rutas y orientarse incluso cuando no tienen señal.

Según el Centro de Ayuda de Google, el proceso es sencillo y solo requiere unos minutos con conexión activa. Para hacerlo, la persona debe abrir la aplicación en su celular y verificar que haya iniciado sesión. Luego, debe buscar la ciudad, zona o región que desea guardar.

Una vez ubicada, basta con tocar el nombre del lugar en la parte inferior de la pantalla y ajustar el área exacta que se quiere descargar, lo que permite optimizar el espacio de almacenamiento del dispositivo. Tras confirmar la descarga, el mapa quedará disponible para su uso sin conexión.

Google Maps permitirá ajustar el área exacta que se desea guardar, Foto: Getty Images

Esta función resulta especialmente importante, ya que, aun sin acceso a internet, la aplicación sigue siendo útil para tareas básicas. Los usuarios pueden visualizar el mapa descargado, conocer su ubicación mediante GPS, buscar direcciones y seguir rutas en automóvil.

No obstante, es importante tener en cuenta que algunas funciones avanzadas, como la información en tiempo real sobre el tráfico, el transporte público, las rutas alternativas o las reseñas de lugares, no estarán disponibles hasta que se restablezca la conexión a internet.